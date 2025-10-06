06.10.2025 12:47 Рита Парфенова

Харківська міськрада ухвалила зміни до бюджету 2025 року

Позачергова сесія міськради 6 жовтня затвердила зміни до бюджету Харківської громади, передбачивши додаткові кошти на зарплати комунальників, ремонт доріг та шкіл.



Як повідомляє РЕДПОСТ, 6 жовтня Харківська міська рада внесла зміни до бюджету територіальної громади на 2025 рік. Рішення ухвалене на позачерговій сесії та пов’язане з отриманням другого траншу кредиту від Європейського банку реконструкції та розвитку. Ці кошти будуть спрямовані на виплату заробітної плати працівникам КП «Харківські теплові мережі», КП «Харківський метрополітен», КП «Салтівське депо» та КП «Тролейбусне депо №2».

Крім того, місто отримало субвенцію в розмірі 24,6 млн грн на харчування учнів закладів загальної середньої освіти.

Також за рахунок перерозподілу раніше затверджених бюджетних призначень були збільшені видатки на поточний ремонт багатоквартирних будинків – на 188,1 млн грн, поточний та капітальний ремонт доріг — на 150 млн грн, а також на придбання нових автобусів – на 130 млн грн.

