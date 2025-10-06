    
Главная Новини Харкова Влада Харківська міськрада ухвалила зміни до бюджету 2025 року
06.10.2025  12:47   Рита Парфенова

Харківська міськрада ухвалила зміни до бюджету 2025 року

Позачергова сесія міськради 6 жовтня затвердила зміни до бюджету Харківської громади, передбачивши додаткові кошти на зарплати комунальників, ремонт доріг та шкіл.


Фото: ХМР

Як повідомляє РЕДПОСТ, 6 жовтня Харківська міська рада внесла зміни до бюджету територіальної громади на 2025 рік. Рішення ухвалене на позачерговій сесії та пов’язане з отриманням другого траншу кредиту від Європейського банку реконструкції та розвитку. Ці кошти будуть спрямовані на виплату заробітної плати працівникам КП «Харківські теплові мережі», КП «Харківський метрополітен», КП «Салтівське депо» та КП «Тролейбусне депо №2».

Крім того, місто отримало субвенцію в розмірі 24,6 млн грн на харчування учнів закладів загальної середньої освіти.

Також за рахунок перерозподілу раніше затверджених бюджетних призначень були збільшені видатки на поточний ремонт багатоквартирних будинків – на 188,1 млн грн, поточний та капітальний ремонт доріг — на 150 млн грн, а також на придбання нових автобусів – на 130 млн грн.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що Уряд затвердив проєкт Держбюджету України на 2026 рік.

Тэги:  бюджет, сесія, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
15.09 Економіка та промисловість Уряд затвердив проєкт Держбюджету України на 2026 рік 07.08 Влада Харків виділив 146 млн грн на підтримку військових 02.07 Влада Міськрада Харкова скоригувала бюджет: збільшили видатки на відновлення житла та вуличні укриття
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 