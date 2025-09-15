15.09.2025 19:43

Уряд затвердив проєкт Держбюджету України на 2026 рік

Про ухвалення проєкту поінформувала очільниця Кабміну.



"Зараз вся Україна має бути у Війську або для Війська. Це відображає і державний бюджет 2026", - зазначила прем'єр міністр України Юлія Свириденко, передає РЕДПОСТ

держбюджету:4,8 трлн гривень (+415 млрд гривень від 2025) Доходи : 2 трлн 826 млрд грн (+446,8 млрд грн або 18,8% від 2025)

: 2 трлн 826 млрд грн (+446,8 млрд грн або 18,8% від 2025) Дефіцит: прогноз на рівні до 18,4 % ВВП (-3,9 відсоткових пункти до 2025 року).

Потреба у зовнішньому фінансуванні становитиме 2 трлн 79 млрд грн.

Головний пріоритет бюджету — безпека і оборона, наша соціальна стійкість. Усі власні надходження і запозичення Уряд спрямовує на Сили Оборони — грошове забезпечення військових та підтримку їхніх родин, посилення ППО, розробку та виготовлення власної зброї, в тому числі дронів.

Оборона

2,8 трлн грн (27,2% ВВП) на оборону (+168,6 млрд грн до 2025 року).

Виробництво зброї

щонайменше 44,3 млрд грн на українські боєприпаси, ракети, протиракетну оборону, авіаційну та бронетанкову техніку.

Підтримка інших сфер включатиме:

Освіта: 265,4 млрд грн (+66,5 млрд грн до 2025 року).

підвищення середньої зарплати педагогічних працівників на 50% двома етапами — 30% з 1 січня 2026, 20% з 1 вересня 2026;

безоплатне харчування для 4,4 млн школярів 1-11 класів по всій країні з 1 жовтня 2026;

підвищення розміру стипендій удвічі для понад 163 тисяч студентів з 1 вересня 2026.

Наука: 19,9 млрд грн (+5,4 млрд до 2025 року).

фінансування для підтримки проєктів молодих вчених та

підтримки найкращих наукових установ;

створення центрів оборонних досліджень;

виконання розробок на замовлення бізнесу.

Охорона здоров’я: 258 млрд грн (+38 млрд грн до 2025 року).

збільшення зарплат лікарів первинної та екстреної медичної допомоги (підвищення до 35 тис. грн), а також медикам прифронтових регіонів, завдяки збільшенню фінансування програми медичних гарантій до 191,6 млрд грн (+16,1 млрд грн до 2025 року);

безкоштовні ліки для громадян, зокрема для лікування серцево-судинних захворювань, цукрового діабету, інших хронічних хвороб;

Чекап 40+: 10 млрд грн на нову адресну виплату для громадян віком від 40 років на проходження комплексного скринінгу здоров’я — у першу чергу перевірка на серцево-судинні захворювання, діабет і стан ментального здоровʼя.

Пенсійне забезпечення: 1 трлн 27 млрд грн (+123,4 млрд грн до 2025 року).

Передбачена індексація пенсій.

Соціальна сфера: 467,1 млрд грн (+45,3 млрд грн до 2025 року)

допомога ВПО, підтримка осіб з інвалідністю та протезування, єЯсла, Пакунок школяра;

Новий напрям — фінансування заходів із підтримки демографічного розвитку 24,5 млрд грн, включно з допологовою підтримкою, одноразовими виплатами при народженні дитини та допомогою для догляду за дитиною до 1 року.

Ветеранська політика, допомога з інтеграцією в суспільстві: 17,9 млрд (+6,1 млрд грн до 2025 року).

Компенсація на житло ветеранам з інвалідністю І та ІІ групи, заходи з підтримки ветеранів, фахівці з супроводу ветеранів, фінансування ветеранських просторів.

Додатково 0,8 млрд грн на стоматологію для ветеранів.

Регіони:

Загальні доходи громад складуть 871,9 млрд грн (+162,3 млрд грн до 2025 грн). У тому числі міжбюджетні трансферти місцевим бюджетам з загального фонду держбюджету у 2026 році становитимуть 289,3 млрд грн.

Підтримка бізнесу: 41,5 млрд грн

Доступні кредити «5-7-9%»,

забезпечення українців житлом за програмою «єОселя»,

індустріальні парки та інші ініціативи з надання грантів і підтримки українських виробників;

продовження підтримки програми Brave1 для розробників оборонних технологій.

Агропромисловий комплекс: 13,1 млрд грн (+3,5 млрд грн до 2025 року)

продовження програми грантів та компенсації відсотків за кредитами виробникам сільськогосподарських товарів за програмою «5-7-9%»,

200 млн грн на державну дотацію аграрним виробникам як компенсація до половини витрат на будівництво та реконструкцію систем зрошення

Культура: 15,8 млрд грн (+4,7 млрд грн.до 2025 року).

підтримк створення контенту для утвердження національної ідентичності та зміцнення національної єдності. Принцип: українське для українців і про Україну для світу.

Публічні інвестиції для відновлення та модернізації України: 45,9 млрд грн (+12,4 млрд грн до 2025 року).