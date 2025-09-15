15.09.2025 19:43
Уряд затвердив проєкт Держбюджету України на 2026 рік
Про ухвалення проєкту поінформувала очільниця Кабміну.
"Зараз вся Україна має бути у Війську або для Війська. Це відображає і державний бюджет 2026", - зазначила
прем'єр міністр України Юлія Свириденко, передає РЕДПОСТ
.
-
Видатки держбюджету:4,8 трлн гривень (+415 млрд гривень від 2025)
-
Доходи: 2 трлн 826 млрд грн (+446,8 млрд грн або 18,8% від 2025)
-
Дефіцит: прогноз на рівні до 18,4 % ВВП (-3,9 відсоткових пункти до 2025 року).
Потреба у зовнішньому фінансуванні становитиме 2 трлн 79 млрд грн.
Головний пріоритет бюджету — безпека і оборона, наша соціальна стійкість. Усі власні надходження і запозичення Уряд спрямовує на Сили Оборони — грошове забезпечення військових та підтримку їхніх родин, посилення ППО, розробку та виготовлення власної зброї, в тому числі дронів.
Оборона
-
2,8 трлн грн (27,2% ВВП) на оборону (+168,6 млрд грн до 2025 року).
Виробництво зброї
-
щонайменше 44,3 млрд грн на українські боєприпаси, ракети, протиракетну оборону, авіаційну та бронетанкову техніку.
-
Підтримка інших сфер включатиме:
Освіта: 265,4 млрд грн (+66,5 млрд грн до 2025 року).
-
підвищення середньої зарплати педагогічних працівників на 50% двома етапами — 30% з 1 січня 2026, 20% з 1 вересня 2026;
-
безоплатне харчування для 4,4 млн школярів 1-11 класів по всій країні з 1 жовтня 2026;
-
підвищення розміру стипендій удвічі для понад 163 тисяч студентів з 1 вересня 2026.
Наука: 19,9 млрд грн (+5,4 млрд до 2025 року).
-
фінансування для підтримки проєктів молодих вчених та
-
підтримки найкращих наукових установ;
-
створення центрів оборонних досліджень;
-
виконання розробок на замовлення бізнесу.
Охорона здоров’я: 258 млрд грн (+38 млрд грн до 2025 року).
-
збільшення зарплат лікарів первинної та екстреної медичної допомоги (підвищення до 35 тис. грн), а також медикам прифронтових регіонів, завдяки збільшенню фінансування програми медичних гарантій до 191,6 млрд грн (+16,1 млрд грн до 2025 року);
-
безкоштовні ліки для громадян, зокрема для лікування серцево-судинних захворювань, цукрового діабету, інших хронічних хвороб;
Чекап 40+: 10 млрд грн на нову адресну виплату для громадян віком від 40 років на проходження комплексного скринінгу здоров’я — у першу чергу перевірка на серцево-судинні захворювання, діабет і стан ментального здоровʼя.
Пенсійне забезпечення: 1 трлн 27 млрд грн (+123,4 млрд грн до 2025 року).
-
Передбачена індексація пенсій.
Соціальна сфера: 467,1 млрд грн (+45,3 млрд грн до 2025 року)
-
допомога ВПО, підтримка осіб з інвалідністю та протезування, єЯсла, Пакунок школяра;
-
Новий напрям — фінансування заходів із підтримки демографічного розвитку 24,5 млрд грн, включно з допологовою підтримкою, одноразовими виплатами при народженні дитини та допомогою для догляду за дитиною до 1 року.
Ветеранська політика, допомога з інтеграцією в суспільстві: 17,9 млрд (+6,1 млрд грн до 2025 року).
-
Компенсація на житло ветеранам з інвалідністю І та ІІ групи, заходи з підтримки ветеранів, фахівці з супроводу ветеранів, фінансування ветеранських просторів.
-
Додатково 0,8 млрд грн на стоматологію для ветеранів.
Регіони:
-
Загальні доходи громад складуть 871,9 млрд грн (+162,3 млрд грн до 2025 грн). У тому числі міжбюджетні трансферти місцевим бюджетам з загального фонду держбюджету у 2026 році становитимуть 289,3 млрд грн.
Підтримка бізнесу: 41,5 млрд грн
-
Доступні кредити «5-7-9%»,
-
забезпечення українців житлом за програмою «єОселя»,
-
індустріальні парки та інші ініціативи з надання грантів і підтримки українських виробників;
-
продовження підтримки програми Brave1 для розробників оборонних технологій.
Агропромисловий комплекс: 13,1 млрд грн (+3,5 млрд грн до 2025 року)
-
продовження програми грантів та компенсації відсотків за кредитами виробникам сільськогосподарських товарів за програмою «5-7-9%»,
-
200 млн грн на державну дотацію аграрним виробникам як компенсація до половини витрат на будівництво та реконструкцію систем зрошення
Культура: 15,8 млрд грн (+4,7 млрд грн.до 2025 року).
-
підтримк створення контенту для утвердження національної ідентичності та зміцнення національної єдності. Принцип: українське для українців і про Україну для світу.
Публічні інвестиції для відновлення та модернізації України: 45,9 млрд грн (+12,4 млрд грн до 2025 року).
