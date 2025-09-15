    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Отримають вирок у Харкові двоє поліцейських, які намагалися підставити колегу
15.09.2025  20:23   

Отримають вирок у Харкові двоє поліцейських, які намагалися підставити колегу

Прокурори затвердили та передали до суду у Харкові обвинувальний акт.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, двоє поліцейських з Чугуївського району задумали підступну провокацію проти колеги — слідчої з Харкова, з якою у них були особисті неприязні стосунки. У реалізацію схеми втягнули знайомого чоловіка, якому передали наркотики. Зателефонували на лінію «102», повідомивши, що той нібито шукає «закладку». На місце виклику прибула слідчо-оперативна група, до складу якої входила саме та поліцейська, яку зловмисники хотіли скомпрометувати.
 
Під час огляду місця події вона, виконуючи службові обов’язки, вилучила у чоловіка наркотики, не знаючи, що стала мимовільною частиною чужого злочинного плану. Обвинувачені переказали з банківської картки чоловіка, якому передали наркотики, 2000 грн на рахунок слідчої — аби створити видимість «хабара». Після цього надійшов другий дзвінок на «102». У повідомленні йшлося про нібито вимагання грошей з боку слідчої в обмін на «вирішення питання».
 
Зірвало схему та не дало  дискредитувати жінку те, що правоохорониця помітила підозрілий грошовий переказ та повідомила про нього керівництво. 
 
Обвинувачені перебувають під вартою. Їх судитимуть у Новобаварському районному суді м. Харкова.
 
Обидва чоловіки також є обвинуваченими в іншому кримінальному провадженні — за фактом збуту наркотичних засобів у складі злочинної організації. Судовий розгляд триває. З лав Національної поліції України їх обох звільнено.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що посадовці Харківщини організували аферу на мільйони гривень.
 
 
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 