15.09.2025 21:00 Дмитро Колонєй

Стало відомо, як в Україні оновили тести ПДР для іспиту на права

Які саме зміни затверджені офіційним наказом і приведені у відповідність з актуальними Правилами дорожнього руху.



Стало відомо, як в Україні оновили тести ПДР для іспиту на права



Як повідомляє РЕДПОСТ , зміни набули чинності для складання теоретичного іспиту в сервісних центрах МВС. Зокрема, оновлення стосуються

дорожніх знаків,

дорожньої розмітки,

основ безпечного водіння та інших тематичних розділів, представлених у тестах,

Що саме оновили

Зміни внесені завдяки функціонуванню відкритого банку екзаменаційних питань, а також на основі звернень громадян.

Розділ 33 "Дорожні знаки"

Питання №206: "Який із зображених дорожніх знаків попереджає про наближення до ділянки (місця) концентрації ДТП?"

Питання №207: "Зображений дорожній знак попереджає водіїв про..."

Розділ 34 "Дорожня розмітка": питання приведені у відповідність з Постановою КМУ №364 від 1 квітня 2025 року.

Питання №9: "Цією дорожньою розміткою у вигляді літери "А" позначають:"

Питання №10: "Цією лінією дорожньої розмітки позначають:"

Питання №13: "Які з перерахованих транспортних засобів мають право рухатися по смузі, позначеній розміткою "А"..."

Розділ 35 "Основи безпечного водіння"

Питання №87: "Використання кондиціонера під час руху впливає на роботу автомобіля, а саме на:"

Іспит: формат і правила

Іспит на знання теорії ПДР, як і раніше, складається з 20 питань, на які кандидат повинен відповісти за 20 хвилин. Допускаються 2 помилки, у разі трьох і більше – іспит вважається незарахованим.

Розподіл питань:

10 – з ПДР;

4 – з безпеки руху;

4 – з будови автомобіля;

2 – з надання першої домедичної допомоги.

Спроб складання іспиту необмежена кількість, але повторно скласти іспит можна не раніше, ніж через 10 календарних днів.

Ознайомитися з новими питаннями можна на офіційному сайті Головного сервісного центру МВС . Також на сайті працює форма для подання пропозицій, де кожен охочий може внести пропозиції щодо поліпшення тестів, вказати на неточності або допомогти зробити питання більш зрозумілими.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram