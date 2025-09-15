15.09.2025 21:00 Дмитро Колонєй
Стало відомо, як в Україні оновили тести ПДР для іспиту на права
Які саме зміни затверджені офіційним наказом і приведені у відповідність з актуальними Правилами дорожнього руху.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, зміни набули чинності
для складання теоретичного іспиту в сервісних центрах МВС. Зокрема, оновлення стосуються
-
дорожніх знаків,
-
дорожньої розмітки,
-
основ безпечного водіння та інших тематичних розділів, представлених у тестах,
Що саме оновили
Зміни внесені завдяки функціонуванню відкритого банку екзаменаційних питань, а також на основі звернень громадян.
Розділ 33 "Дорожні знаки"
-
Питання №206: "Який із зображених дорожніх знаків попереджає про наближення до ділянки (місця) концентрації ДТП?"
-
Питання №207: "Зображений дорожній знак попереджає водіїв про..."
Розділ 34 "Дорожня розмітка": питання приведені у відповідність з Постановою КМУ №364 від 1 квітня 2025 року.
-
Питання №9: "Цією дорожньою розміткою у вигляді літери "А" позначають:"
-
Питання №10: "Цією лінією дорожньої розмітки позначають:"
-
Питання №13: "Які з перерахованих транспортних засобів мають право рухатися по смузі, позначеній розміткою "А"..."
Розділ 35 "Основи безпечного водіння"
-
Питання №87: "Використання кондиціонера під час руху впливає на роботу автомобіля, а саме на:"
-
Іспит: формат і правила
Іспит на знання теорії ПДР, як і раніше, складається з 20 питань, на які кандидат повинен відповісти за 20 хвилин. Допускаються 2 помилки, у разі трьох і більше – іспит вважається незарахованим.
Розподіл питань:
-
10 – з ПДР;
-
4 – з безпеки руху;
-
4 – з будови автомобіля;
-
2 – з надання першої домедичної допомоги.
-
Спроб складання іспиту необмежена кількість, але повторно скласти іспит можна не раніше, ніж через 10 календарних днів.
Ознайомитися з новими питаннями можна на офіційному сайті Головного сервісного центру МВС
. Також на сайті працює форма для подання пропозицій, де кожен охочий може внести пропозиції щодо поліпшення тестів, вказати на неточності або допомогти зробити питання більш зрозумілими.
