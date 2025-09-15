15.09.2025 21:34 Дмитро Колонєй
Овочевий шашлик на зиму: баклажани та кабачки в ароматному маринаді
Можна нарізати овочі та іншим способом, який більше подобається.
Як пише РЕДПОСТ
, цей рецепт — чудовий спосіб зберегти смак літа, замаринувавши овочі, які на смак нагадують справжній шашлик. Завдяки обсмаженню та особливому маринаду, баклажани та кабачки набувають насичений аромат та апетитну текстуру. Ця заготовка стане чудовим доповненням до будь-якого зимового обіду або вечері, а також чудовою закускою на святковому столі.
Шашлик з баклажанів та кабачків на зиму
Продукти:
-
600 г баклажанів,
-
400 г кабачків,
-
1 ст. спецій для шашлику,
-
25 мл оцту,
-
0,5 ч.л. солі,
-
1 ст. цукру,
-
1-2 цибулини,
-
4 зубчики часнику.
Покроковимй рецепт приготування
-
Нарізати 600 г баклажанів і 400 г кабачків кружальцями завтовшки близько 1,5-2 см.
-
Обсмажити кружечки баклажанів і кабачків на олії до рум'яної скоринки з обох боків.
-
Подрібнити 1–2 цибулини та 4 зубчики часнику.
-
Змішати в глибокій ємності подрібнену цибулю та часник.
-
Додати до них 1 столову ложку спецій для шашлику, 25 мл оцту, 0,5 чайної ложки солі та 1 столову ложку цукру. Добре все перемішати
-
Покласти обсмажені овочі у ємність із маринадом.
-
Перемішати так, щоб кожен шматочок був покритий маринадом.
-
Залишити заготовку під пресом на ніч, щоб овочі добре просочилися.
-
Розкласти овочі по чистим, сухим банкам.
-
Залити маринадом, що залишився.
-
Простерилізувати банки в окропі протягом 20 хвилин.
-
Закатати банки, перевернути їх нагору дном, накривши ковдрою до повного остигання.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0