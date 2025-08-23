    
Баклажани, запечені з овочами: швидко, смачно, просто

Коли хочеться чогось смачного та оригінального, варто приготувати баклажани у духовці.

 
Як пише РЕДПОСТ, час запікання залежить від шару овочів та особливостей духовки, тому треба уважно стежити за процесом. Це чудовий варіант легкої та корисної вечері. Страва відмінно підійде для тих, хто шукає прості та смачні рецепти на кожен день.
 

Баклажани, запечені з овочами

 

Інгредієнти:

 
  • 2 баклажани
  • 1 солодкий перець
  • 1 цибуля
  • 2 помідори
  • 2 зубчики часнику
  • 3 гілочки базиліка
  • 2 гілочки кропу
  • 3 ст. оливкової олії
  • Сіль та мелений перець за смаком
Покроковий рецепт приготування

  1. Розрізати баклажани вздовж на дві рівні половини.
  2. Вискребіть м'якоть ложкою, щоб вийшли човники.
  3. Замочити баклажани на 10 хвилин у солоній воді - це допоможе позбавитися гіркоти.
  4. Нарізати решту овочів (перець, цибулю, помідори) на дрібні кубики.
  5. Обсмажити нарізані овочі на оливковій олії до золотистого кольору.
  6. Посолити та поперчити обсмажені овочі.
  7. Подрібнити часник, базилік та кріп.
  8. Додати подрібнені трави та часник до овочів.
  9. Добре перемішати.
  10. Наповнити баклажанові човники начинкою, що вийшла.
  11. Розігріти духовку до 180 °C.
  12. Поставити баклажани запікатися у духовку на 15 хвилин|мінути.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати салат з хрусткими баклажанами та помідорами.

 

Тэги:  рецепт, овочі, баклажани, помідор, перець, цибуля
