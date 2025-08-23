    
23.08.2025  21:50   

Ігор Терехов вручив відзнаки новим почесним харків’янам

Церемонія вручення відзнак «Почесний громадянин міста Харкова» відбулася сьогодні, 23 серпня, в рамках святкового концерту до 371-ї річниці заснування міста.


Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
У заході взяли участь міський голова Ігор Терехов, представники обласної влади, військові, правоохоронці, освітяни, підприємці, духовенство та почесні харків'яни.
 
Мер привітав мешканців міста зі святом і підкреслив, що завдяки єдності харків’янам вдалося вистояти перед ворогом.
 
«Незважаючи на жахи війни та постійні повітряні тривоги, Харків живе. Наше головне завдання - щоб, попри все, місто розвивалося. Кожен військовий має знати, що про його родину піклуються, що ми створюємо комфортні умови життя для сімей захисників і всіх харків’ян. Я вдячний кожному, хто щодня виходить на роботу, усвідомлюючи ризики обстрілів.
 
Але ви залишаєтеся на своєму місці й даруєте Харкову життя - вчителі, волонтери, рятувальники, медики, правоохоронці, комунальники та всі мешканці міста. Вірю, що разом ми досягнемо справедливого миру, відбудуємо рідний Харків і всю Україну», - зазначив Ігор Терехов.
 
Також міський голова привітав нових почесних харків’ян і вручив їм відзнаки.
 
Нагадаємо, звання «Почесний громадянин міста Харкова» цього року було присвоєне: 
  • Родіону Кулагіну - начальнику відділу планування об’єднаної вогневої підтримки - заступнику начальника управління об’єднаної вогневої підтримки Центрального управління об’єднаної вогневої підтримки командування ракетних військ і артилерії командування Сухопутних військ Збройних Сил України, Герою України;
  • Вадиму Гладкову - першому заступнику командувача Національної гвардії України (начальнику штабу);
  • Юрію Ковцуру - заступнику начальника управління поточних операцій штабу 17 армійського корпусу оперативного командування «Південь» Сухопутних військ Збройних Сил України, полковнику;
  • Станіславу Перліну - помічнику голови організаційно-аналітичного відділу Департаменту забезпечення діяльності голови Національної поліції України;
  • Олександру Грянику - директору Харківського ліцею №62;
  • Юрію Сапронову - підприємцю, меценату, волонтеру.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкова з’явилися нові амбасадори.
 
Тэги:  харків, ігор терехов
