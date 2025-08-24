    
Главная Фото Суспільство У Харкові відбувся реквієм пам'яті загиблих захисників та захисниць України (фото)
24.08.2025  01:15   

У Харкові відбувся реквієм пам'яті загиблих захисників та захисниць України (фото)

У центрі Харкова пройшов реквієм вшанування захисників та захисниць, що загинули, захищаючи Харків та Україну.


Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ
У заході взяли участь мер міста Ігор Терехов, керівники департаментів та жителі міста, повідомляє РЕДПОСТ.


Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Фотогалерея

Тэги:  харків, реквієм, вшанування, день міста, день незалежності, ігор терехов
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
23.08 Влада Ігор Терехов вручив відзнаки новим почесним харків’янам 23.08 Суспільство За тиждень у Харківській області створили нові родини 207 пар 23.08 Суспільство У Харкова з’явилися нові амбасадори
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 