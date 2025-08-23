23.08.2025 20:30 Віталій Хіневич

У Харкова з’явилися нові амбасадори

Звання «Почесний амбасадор Харківської міської територіальної громади» присвоїли ще чотирьом громадянам.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Оголошення нових амбасадорів відбулося сьогодні, 23 серпня, під час святкового концерту до 371-ї річниці заснування міста. Ними стали:

Владислав Бондаревський - заступник голови Українсько-Чеської торгової палати, бізнесмен, який активно підтримує гуманітарні та соціальні ініціативи для Харкова та України (Чехія);

Олег Абрамичев - організовує гуманітарну допомогу для українських військових, комунальних установ та жителів прифронтових міст, розвиває міжнародне партнерство у сфері підтримки теплових мереж (Литва);

Дмитро Гуринов - у Роттердамі ініціює залучення інвесторів та грантових програм для відбудови Харкова, працює над розвитком міжнародних проєктів з модернізації теплових мереж і впровадження енергоощадних технологій (Нідерланди);

Владислав Топчий - зосереджує свою діяльність на встановленні партнерських відносин з провідними британськими університетами та студентськими спільнотами, поглиблює співпрацю з британськими ЗМІ та благодійними фондами, створюючи довгострокові програми підтримки для тих, хто цього потребує (Велика Британія).

Нагадаємо, міська рада заснувала інститут амбасадорів у 2023 році з метою укріплення міжнародного іміджу Харкова, залучення інвестиційних та гуманітарних ресурсів, а також для сприяння розвитку міжнародних зв’язків.

