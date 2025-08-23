23.08.2025 20:30 Віталій Хіневич
У Харкова з’явилися нові амбасадори
Звання «Почесний амбасадор Харківської міської територіальної громади» присвоїли ще чотирьом громадянам.
Оголошення нових амбасадорів відбулося сьогодні, 23 серпня, під час святкового концерту до 371-ї річниці заснування міста. Ними стали:
Владислав Бондаревський - заступник голови Українсько-Чеської торгової палати, бізнесмен, який активно підтримує гуманітарні та соціальні ініціативи для Харкова та України (Чехія);
Олег Абрамичев - організовує гуманітарну допомогу для українських військових, комунальних установ та жителів прифронтових міст, розвиває міжнародне партнерство у сфері підтримки теплових мереж (Литва);
Дмитро Гуринов - у Роттердамі ініціює залучення інвесторів та грантових програм для відбудови Харкова, працює над розвитком міжнародних проєктів з модернізації теплових мереж і впровадження енергоощадних технологій (Нідерланди);
Владислав Топчий - зосереджує свою діяльність на встановленні партнерських відносин з провідними британськими університетами та студентськими спільнотами, поглиблює співпрацю з британськими ЗМІ та благодійними фондами, створюючи довгострокові програми підтримки для тих, хто цього потребує (Велика Британія).
Нагадаємо, міська рада заснувала інститут амбасадорів у 2023 році з метою укріплення міжнародного іміджу Харкова, залучення інвестиційних та гуманітарних ресурсів, а також для сприяння розвитку міжнародних зв’язків.
