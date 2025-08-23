    
Главная Новини Харкова Суспільство У Харкова з’явилися нові амбасадори
23.08.2025  20:30   Віталій Хіневич

У Харкова з’явилися нові амбасадори

Звання «Почесний амбасадор Харківської міської територіальної громади» присвоїли ще чотирьом громадянам.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Оголошення нових амбасадорів відбулося сьогодні, 23 серпня, під час святкового концерту до 371-ї річниці заснування міста. Ними стали:
 
  • Владислав Бондаревський - заступник голови Українсько-Чеської торгової палати, бізнесмен, який активно підтримує гуманітарні та соціальні ініціативи для Харкова та України (Чехія);
  • Олег Абрамичев - організовує гуманітарну допомогу для українських військових, комунальних установ та жителів прифронтових міст, розвиває міжнародне партнерство у сфері підтримки теплових мереж (Литва);
  • Дмитро Гуринов - у Роттердамі ініціює залучення інвесторів та грантових програм для відбудови Харкова, працює над розвитком міжнародних проєктів з модернізації теплових мереж і впровадження енергоощадних технологій (Нідерланди);
  • Владислав Топчий - зосереджує свою діяльність на встановленні партнерських відносин з провідними британськими університетами та студентськими спільнотами, поглиблює співпрацю з британськими ЗМІ та благодійними фондами, створюючи довгострокові програми підтримки для тих, хто цього потребує (Велика Британія).
Нагадаємо, міська рада заснувала інститут амбасадорів у 2023 році з метою укріплення міжнародного іміджу Харкова, залучення інвестиційних та гуманітарних ресурсів, а також для сприяння розвитку міжнародних зв’язків.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що шістьом харків’янам присвоїли звання «Почесний громадянин міста Харкова».
 
Тэги:  харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
23.08 Влада Ігор Терехов вручив відзнаки новим почесним харків’янам 23.08 Суспільство За тиждень у Харківській області створили нові родини 207 пар 23.08 Надзвичайні події Поліція повідомила про підозру кривднику з Дергачівської громади
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 