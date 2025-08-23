    
23.08.2025  19:50   

Поліція повідомила про підозру кривднику з Дергачівської громади

Слідчі притягнули до відповідальності мешканця Дергачівської громади за скоєння домашнього насильства.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Попри застосування заходів адміністративного впливу до порушника, він продовжував вчиняти психологічне та фізичне насильство щодо співмешканки. 
 
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 126-1 (домашнє насильство) Кримінального кодексу України.
 
Наразі 46-річному чоловіку повідомлено про підозру у вчинені злочину.
 
