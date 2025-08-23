23.08.2025 18:40 Віталій Хіневич

На Харківщині чоловіка підозрюють у крадіжці кабелю з електричних опор

До поліції надійшло повідомлення від працівника товариства про зникнення кабелю зв’язку з електричних опор.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Правоохоронці встановили особу зловмисника та його місцезнаходження. Місцевий житель обпалив викрадений кабель на сміттєзвалищі та продав.

Своїми діями він завдав підприємству матеріальну шкоду на суму понад 11 000 гривень.

За даним фактом слідчі повідомили чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до 8 років ув'язнення.

