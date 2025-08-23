    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події На Харківщині чоловіка підозрюють у крадіжці кабелю з електричних опор
23.08.2025  18:40   Віталій Хіневич

На Харківщині чоловіка підозрюють у крадіжці кабелю з електричних опор

До поліції надійшло повідомлення від працівника товариства про зникнення кабелю зв’язку з електричних опор.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Правоохоронці встановили особу зловмисника та його місцезнаходження. Місцевий житель обпалив викрадений кабель на сміттєзвалищі та продав. 
 
Своїми діями він завдав підприємству матеріальну шкоду на суму понад 11 000 гривень.
 
За даним фактом слідчі повідомили чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. 
 
Санкція статті передбачає до 8 років ув'язнення.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що жителя Харківщини викрили у збуті психотропних речовин.
 
Тэги:  події, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
23.08 Надзвичайні події Поліція повідомила про підозру кривднику з Дергачівської громади 23.08 Надзвичайні події В Ізюмському районі ліквідують масштабну лісову пожежу 23.08 Надзвичайні події Зв'язали 89-річну харків'янку та вимагали гроші: правоохоронці затримали зловмисників
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 