22.08.2025  15:00   Віталій Хіневич

Жителя Харківщини викрили у збуті психотропних речовин

Мешканець Чугуєва протягом червня–липня 2025 року продавав особливо небезпечні психотропні речовини.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
В ході досудового розслідування правоохоронці задокументували два факти збуту речовини PVP. Наркотичний засіб чоловік залишав у так званих «закладках» на території міста, а після отримання грошей повідомляв місця їх знаходження покупцю. 
 
Під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання зловмисника поліцейські вилучили психотропні речовини PVP, які він незаконно зберігав. 
 
За даними фактами порушнику повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та ч. 1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.
 
