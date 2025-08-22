    
Главная Новини Харкова ЖКГ До опалювального сезону вже готові електромережі 7,2 тисяч будинків Харкова (фото)
22.08.2025  15:31   Дмитро Колонєй

До опалювального сезону вже готові електромережі 7,2 тисяч будинків Харкова (фото)

Якими робтами займалися протягом фахівці підприємства розповіли у КСП «Харківміськліфт».

Готові до зими електромережі 7,2 тисяч будинків міста: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ бригади підприємства готують внутрішньобудинкові електромережі до опалювального сезону та порацьовують заяви містян: 
 
  • підготовили до зими 7,2 тис. будинків, що становить більше 93% від запланованого обсягу.
  • виконали більше 1,1 тис. заявок на ремонт ліфтового обладнання та внутрішньобудинкових електромереж.
  • відреагували на 187 випадків застрягання пасажирів у кабінах, які здебільшого виникали через аварійні відключення світла. 
Готові до зими електромережі 7,2 тисяч будинків міста: Новини Харкова
 
Готові до зими електромережі 7,2 тисяч будинків міста: Новини Харкова
 
Готові до зими електромережі 7,2 тисяч будинків міста: Новини Харкова
 
Готові до зими електромережі 7,2 тисяч будинків міста: Новини Харкова
 
Готові до зими електромережі 7,2 тисяч будинків міста: Новини Харкова
 
Загалом у будинках комунальної форми власності зараз працює понад 6,6 тис. ліфтів. На ремонт зупинені 10 підйомників.
 

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові перевірено стан 70% насосних станцій.

 
Тэги:  ремонт, мережі, харків, зима, опалювальний сезон
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
21.08 ЖКГ У Харкові перевірено стан 70% насосних станцій 20.08 ЖКГ У харківські тепломережі інвестують сотні мільйонів гривень 19.08 ЖКГ Комунальники Харкова ремонтують покрівлі будинків (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 