21.08.2025  21:09   Дмитро Колонєй

У Харкові перевірено стан 70% насосних станцій

Як йде моніторінг стану агрегатів та які наразі тривають роботи розповли у комплексі «Харківводопостачання».

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, на 70% насосних станцій міста вже виконано планово-попереджувальні роботи на технологічному та електротехнічному обладнанні.
 
Напередодні завершено оновлення на станції, яка забезпечує водою мешканців Шевченківського та Київського районів. Одночасно на водопровідних мережах встановлені нові засувки. Наступний об'єкт - станція, яка подає воду мешканцям Індустріального району.
 
 
Як розповів начальник управління артезіанського водопроводу та насосних станцій комплексу  Сергій Топорков, водяники
 
  • перевіряють всі агрегати та насоси, особливо ті, що працюють під постійною напругою;
  • контролюють обладнання, електронасоси, автоматичні вимикачі, а також прилади обліку води та вимірювання тиску;
  • паралельно такі ж роботи проводять на пов'язаних підкачуючих станціях, які забезпечують водопостачання багатоповерхових будинків.
Усі заходи виконані вчасно, а на час їхнього проведення для мешканців було організовано підвезення води автоцистернами підприємства.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники Харкова перевірили та прочистили сотні кілометрів мереж.
Тэги:  ремонт, вода, харків
