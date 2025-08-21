21.08.2025 21:09 Дмитро Колонєй
У Харкові перевірено стан 70% насосних станцій
Як йде моніторінг стану агрегатів та які наразі тривають роботи розповли у комплексі «Харківводопостачання».
Як повідомляє РЕДПОСТ
, на 70% насосних станцій міста вже виконано планово-попереджувальні роботи на технологічному та електротехнічному обладнанні.
Напередодні завершено оновлення на станції, яка забезпечує водою мешканців Шевченківського та Київського районів. Одночасно на водопровідних мережах встановлені нові засувки. Наступний об'єкт - станція, яка подає воду мешканцям Індустріального району.
Як розповів начальник управління артезіанського водопроводу та насосних станцій комплексу Сергій Топорков, водяники
-
перевіряють всі агрегати та насоси, особливо ті, що працюють під постійною напругою;
-
контролюють обладнання, електронасоси, автоматичні вимикачі, а також прилади обліку води та вимірювання тиску;
-
паралельно такі ж роботи проводять на пов'язаних підкачуючих станціях, які забезпечують водопостачання багатоповерхових будинків.
Усі заходи виконані вчасно, а на час їхнього проведення для мешканців було організовано підвезення води автоцистернами підприємства.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0