21.08.2025 21:09 Дмитро Колонєй

У Харкові перевірено стан 70% насосних станцій

Як йде моніторінг стану агрегатів та які наразі тривають роботи розповли у комплексі «Харківводопостачання».

Як повідомляє РЕДПОСТ , на 70% насосних станцій міста вже виконано планово-попереджувальні роботи на технологічному та електротехнічному обладнанні.

Напередодні завершено оновлення на станції, яка забезпечує водою мешканців Шевченківського та Київського районів. Одночасно на водопровідних мережах встановлені нові засувки. Наступний об'єкт - станція, яка подає воду мешканцям Індустріального району.

Як розповів начальник управління артезіанського водопроводу та насосних станцій комплексу Сергій Топорков, водяники

перевіряють всі агрегати та насоси, особливо ті, що працюють під постійною напругою;

контролюють обладнання, електронасоси, автоматичні вимикачі, а також прилади обліку води та вимірювання тиску;

паралельно такі ж роботи проводять на пов'язаних підкачуючих станціях, які забезпечують водопостачання багатоповерхових будинків.

Усі заходи виконані вчасно, а на час їхнього проведення для мешканців було організовано підвезення води автоцистернами підприємства.