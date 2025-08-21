21.08.2025 21:49 Дмитро Колонєй
Ідеальна вечеря: смажена картопля з м'ясом, помідорами та сиром
Майже повноцінна запіканка, але без духовки.
, ця страва – справжній шедевр для любителів ситної домашньої кухні. Рецепт простий, а результат завжди чудовий.
Смажена картопля з м'ясом та помідорами під сиром
Продукти:
-
600 г картоплі
-
400-500 г м'ясного фаршу
-
2 помідори
-
1 цибулина
-
100 г твердого сиру
-
3 пера зеленої цибулі
-
Рослинна олія
-
Сіль
-
Спеції
Покроковий рецепт приготування
-
Обсмажити фарш у сковороді з олією протягом 8-10 хвилин, постійно помішуючи, щоб не було грудочок.
-
Дрібно нарізати цибулю.
-
Порізати помідор кружальцями.
-
Додати спеції та цибулю до фаршу.
-
Готувати фарш із цибулею ще 5 хвилин.
-
Відкласти його в окремий посуд.
-
Нарізати картоплю тонкими скибочками.
-
Обсмажити картоплю у тій же сковороді, де готувався фарш.
-
Готувати картоплю 7-8 хвилин|мінути|.
-
Приправити картопля сіллю та спеціями.
-
Зменшити вогонь.
-
Готувати ще стільки ж.
-
Викласти фарш на обсмажену картоплю рівним шаром.
-
Посипати страву натертим сиром.
-
Викласти зверху кружечки помідорів.
-
Накрити сковороду кришкою і готувати 5-7 хвилин на середньому вогні, поки|доки| сир не розплавиться.
-
Посипати готову страву рубаною зеленою цибулею.
