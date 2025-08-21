    
21.08.2025  21:49

Ідеальна вечеря: смажена картопля з м'ясом, помідорами та сиром

Майже повноцінна запіканка, але без духовки.

 
Як пише РЕДПОСТ, ця страва – справжній шедевр для любителів ситної домашньої кухні. Рецепт простий, а результат завжди чудовий.
 
Смажена картопля з м'ясом та помідорами під сиром

 

Продукти:

  • 600 г картоплі
  • 400-500 г м'ясного фаршу
  • 2 помідори
  • 1 цибулина
  • 100 г твердого сиру
  • 3 пера зеленої цибулі
  • Рослинна олія
  • Сіль
  • Спеції
 

Покроковий рецепт приготування

 
  1. Обсмажити фарш у сковороді з олією протягом 8-10 хвилин, постійно помішуючи, щоб не було грудочок.
  2. Дрібно нарізати цибулю.
  3. Порізати помідор кружальцями.
  4. Додати спеції та цибулю до фаршу.
  5. Готувати фарш із цибулею ще 5 хвилин.
  6. Відкласти його в окремий посуд.
  7. Нарізати картоплю тонкими скибочками.
  8. Обсмажити картоплю у тій же сковороді, де готувався фарш.
  9. Готувати картоплю 7-8 хвилин|мінути|.
  10. Приправити картопля сіллю та спеціями.
  11. Зменшити вогонь.
  12. Готувати ще стільки ж.
  13. Викласти фарш на обсмажену картоплю рівним шаром.
  14. Посипати страву натертим сиром.
  15. Викласти зверху кружечки помідорів.
  16. Накрити сковороду кришкою і готувати 5-7 хвилин на середньому вогні, поки|доки| сир не розплавиться.
  17. Посипати готову страву рубаною зеленою цибулею.
 
