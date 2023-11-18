18.11.2023 21:35 Дмитро Колонєй
Готуємо холодну закуску з риби з горіхом по-грузинськи
Рецепт порадує любителів риби та рибних страв.
Готуємо холодну закуску з риби з горіхом по-грузинськи
Як пише РЕДПОСТ
, рецепт вразить своїм смаком навіть досвідчених гурманів.
Що варто врахувати
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Для приготування блюда рекомендується використовувати річкову рибу. Вважається, що морська не зможе передати справжній смак класичної страви.
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Рибу потрібно брати свіжу і одразу її готувати, тому що філе чи заморожена вже мають первинну обробку та втратили свої унікальні властивості.
Грузинська холодна закуска з риби з горіхом
Продукти:
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Риба (річкова) – 1 кг.
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Часник – 4 зубчики
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грецький горіх (очищений) - 100 гр.
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Винний оцет – 200 мл.
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Лавровий лист – 1-2 шт.
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Корінь петрушки (для варіння) – 1 шт.
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Сіль за смаком)
Покроковий рецепт приготування
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Рибу очистити - особливо обережним потрібно бути з зябрами та нутрощами, так як при неправильному обробленні риба може отримати гіркоту.
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Очищену рибу нарізати на порційні шматочки
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Промити під натиском холодної води.
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Поставити каструлю із водою на сильний вогонь.
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Підсолити воду.
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Поки вода закипає почистити часник та корінь петрушки.
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Часник потрібно пропустити через часнику.
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Корінь петрушки крупно нарубати.
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У киплячу воду закласти корінь петрушки, часник і лавровий лист.
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Перемішати.
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Зменшити вогонь і викласти шматки риби.
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Рибу варити до повної готовності, у разі потреби знімаючи піну.
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Для заправки риби ядра волоського горіха добре подрібнити за допомогою звичайної качалки, блендера або міксера.
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В отриману масу додати сіль
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Ретельно потоптати. Сіль і горіхи повинні стати однорідною масою.
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Готовий продукт розвести винним оцтом. Заправка для риби готова.
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Готову рибу виловити з каструлі,
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Викласти на друшляк і дати стекти зайвій волозі та охолонути.
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На блюдо викласти шматочки риби та полити їх приготованою заправкою з горіха та оцту.
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Подати до столу.
Смачного!
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати швидкий пиріг без яєць на молоці.
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