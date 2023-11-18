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18.11.2023  21:35   Дмитро Колонєй

Готуємо холодну закуску з риби з горіхом по-грузинськи

Рецепт порадує любителів риби та рибних страв.


Готуємо холодну закуску з риби з горіхом по-грузинськи
Як пише РЕДПОСТ, рецепт вразить своїм смаком навіть досвідчених гурманів.

Що варто врахувати

  • Для приготування блюда рекомендується використовувати річкову рибу. Вважається, що морська не зможе передати справжній смак класичної страви.
  • Рибу потрібно брати свіжу і одразу її готувати, тому що філе чи заморожена вже мають первинну обробку та втратили свої унікальні властивості.

Грузинська холодна закуска з риби з горіхом

Продукти:

  • Риба (річкова) – 1 кг.
  • Часник – 4 зубчики
  • грецький горіх (очищений) - 100 гр.
  • Винний оцет – 200 мл.
  • Лавровий лист – 1-2 шт.
  • Корінь петрушки (для варіння) – 1 шт.
  • Сіль за смаком)

Покроковий рецепт приготування

  
  1. Рибу очистити - особливо обережним потрібно бути з зябрами та нутрощами, так як при неправильному обробленні риба може отримати гіркоту.
  2. Очищену рибу нарізати на порційні шматочки
  3. Промити під натиском холодної води.
  4. Поставити каструлю із водою на сильний вогонь.
  5. Підсолити воду.
  6. Поки вода закипає почистити часник та корінь петрушки.
  7. Часник потрібно пропустити через часнику.
  8. Корінь петрушки крупно нарубати.
  9. У киплячу воду закласти корінь петрушки, часник і лавровий лист.
  10. Перемішати.
  11. Зменшити вогонь і викласти шматки риби.
  12. Рибу варити до повної готовності, у разі потреби знімаючи піну.
  13. Для заправки риби ядра волоського горіха добре подрібнити за допомогою звичайної качалки, блендера або міксера.
  14. В отриману масу додати сіль
  15. Ретельно потоптати. Сіль і горіхи повинні стати однорідною масою.
  16. Готовий продукт розвести винним оцтом. Заправка для риби готова.
  17. Готову рибу виловити з каструлі,
  18. Викласти на друшляк і дати стекти зайвій волозі та охолонути.
  19. На блюдо викласти шматочки риби та полити їх приготованою заправкою з горіха та оцту.
  20. Подати до столу.

Смачного!

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати швидкий пиріг без яєць на молоці.

 

 

Тэги:  рецепт, закуска, риба
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