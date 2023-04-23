Готуємо шніцель зі скумбрії

Насолоджуйтесь неординарним смаком здорового та ситного блюда - шніцеля зі свіжої скумбрії.
Як пише РЕДПОСТ, це смачне та просте у приготуванні блюдо, яке можна приготувати у будь-який час. Наша рецептура включає філе скумбрії, яке маринується у сметані та яйці, а потім смажиться на олії до золотисто-коричневого кольору. Подається з картоплею, свіжими овочами та соусом за смаком.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як притотувати закусочний торт із кабачків.
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