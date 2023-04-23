23.04.2023 21:21 Рита Парфенова

Готуємо шніцель зі скумбрії

Насолоджуйтесь неординарним смаком здорового та ситного блюда - шніцеля зі свіжої скумбрії.

Як пише РЕДПОСТ, це смачне та просте у приготуванні блюдо, яке можна приготувати у будь-який час. Наша рецептура включає філе скумбрії, яке маринується у сметані та яйці, а потім смажиться на олії до золотисто-коричневого кольору. Подається з картоплею, свіжими овочами та соусом за смаком.

Інгредієнти

Скумбрія – 2 штуки

Сметана - 2 столові ложки

Куряче яйце - 1 штука

Рослинна олія - 2 столові ложки

Сіль за смаком

Молотий чорний перець за смаком

Приготування

Рибу промити, зробити розріз по черевці. Видалити кістки та хребет, акуратно зрізаючи ножем м'якоть. Зняти тонку шкірку, що покриває рибу та акуратно зрізати спинні плавці, таким чином, щоб плавці залишилися з'єднані між собою. Ще раз добре промити. Посолити і поперчити з обох боків. Змастити сметаною та залишити хвилин на 20. Яйце збити та розподілити по поверхні філе. Перед смаженням струсити надлишки яйця. Обсмажити шницель на добре розігрітій сковороді на олії з обох боків. Викласти на порційні тарілки. Подавати з гарніром.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як притотувати закусочний торт із кабачків.

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