07.04.2023 22:00 Дмитро Колонєй
Готуємо млинці з рибою та маринованими огірками
Смачна та пісна страва на велике свято Благовіщення
Як пише РЕДПОСТ
, на Благовіщення та вихідні – послаблення посту. Можна їсти рибу. Тому і ми звернемося до цього корисного продукту.
Млинці з рибою та маринованими огірками
Продукти:
Для млинців
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2-3 ст. газованої води,
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2 ст. муки,
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1-2 ст. ложки крохмалю,
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1 ст. ложка цукру,
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0,5 ч. ложки солі,
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1/4 ч. ложки соди,
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1 дес. ложка лимонного соку,
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олія для смаження.
Для начинки
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відварена риба,
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2 великі цибулини,
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2 маринованих огірочки,
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рослинна олія,
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сіль,
-
свіжомелений чорний перець.
Покроковий рецепт приготування
-
У глибоку миску просіяти борошно.
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Додати крохмаль, цукор та сіль.
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Влити в миску газовану воду, ретельно перемішуючи тісто віночком до зникнення грудочок.
-
Довести тісто до консистенції рідкої сметани, регулюючи кількість води. В окремій маленькій мисці змішати соду та лимонний сік і розмішати до появи піни.
-
Ввести в тісто та розмішати.
-
Залишити на 15 хвилин.
-
Сковороду сильно розігріти, змастити олією і випікати млинці з обох боків золотистого кольору.
-
Для начинки очистити цибулю та нарізати маленькими кубиками.
-
Розігріти олію і обсмажити цибулю до золотистого кольору.
-
Розібрати відварену рибу на дрібні шматочки і змішати із цибулею.
-
Додати дрібно нарізаний кріп, посолити та поперчити.
-
Натерти на дрібній терці мариновані огірки та змішати із начинкою.
-
Викласти начинку в центр млинця та згорнути конвертом.
-
Розігріти сковороду з оливковою олією і обсмажити млинці до хрусткої скоринки з двох сторін.
-
Подавайте гарячими разом із бульйоном.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як за допомогою ChatGPT генерувати рецепти улюблених страв: інструкція для сучасних господинь, рецепт борщу.
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