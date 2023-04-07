    
Главная Новини Харкова Кулінарні рецепти Готуємо млинці з рибою та маринованими огірками
07.04.2023  22:00   Дмитро Колонєй

Готуємо млинці з рибою та маринованими огірками

Смачна та пісна страва на велике свято Благовіщення

Як приготувати млинці з рибою та маринованими огірками
 
Як пише РЕДПОСТ, на Благовіщення та вихідні – послаблення посту. Можна їсти рибу. Тому і ми звернемося до цього корисного продукту.

Млинці з рибою та маринованими огірками

Продукти:

 

Для млинців

 

  • 2-3 ст. газованої води,
  • 2 ст. муки,
  • 1-2 ст. ложки крохмалю,
  • 1 ст. ложка цукру,
  • 0,5 ч. ложки солі,
  • 1/4 ч. ложки соди,
  • 1 дес. ложка лимонного соку,
  • олія для смаження.

Для начинки

 

  • відварена риба,
  • 2 великі цибулини,
  • 2 маринованих огірочки,
  • рослинна олія,
  • сіль,
  • свіжомелений чорний перець.
Як приготувати млинці з рибою та маринованими огірками

 

Покроковий рецепт приготування

 

  1. У глибоку миску просіяти борошно.
  2. Додати крохмаль, цукор та сіль.
  3. Влити в миску газовану воду, ретельно перемішуючи тісто віночком до зникнення грудочок.
  4. Довести тісто до консистенції рідкої сметани, регулюючи кількість води. В окремій маленькій мисці змішати соду та лимонний сік і розмішати до появи піни.
  5. Ввести в тісто та розмішати.
  6. Залишити на 15 хвилин.
  7. Сковороду сильно розігріти, змастити олією і випікати млинці з обох боків золотистого кольору.
  8. Для начинки очистити цибулю та нарізати маленькими кубиками.
  9. Розігріти олію і обсмажити цибулю до золотистого кольору.
  10. Розібрати відварену рибу на дрібні шматочки і змішати із цибулею.
  11. Додати дрібно нарізаний кріп, посолити та поперчити.
  12. Натерти на дрібній терці мариновані огірки та змішати із начинкою.
  13. Викласти начинку в центр млинця та згорнути конвертом.
  14. Розігріти сковороду з оливковою олією і обсмажити млинці до хрусткої скоринки з двох сторін.
  15. Подавайте гарячими разом із бульйоном.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як за допомогою ChatGPT генерувати рецепти улюблених страв: інструкція для сучасних господинь, рецепт борщу.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

 

Тэги:  рецепт, млинці, риба, огірки
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
07.04 Кулінарні рецепти Як за допомогою ChatGPT генерувати рецепти улюблених страв: інструкція для сучасних господинь, рецепт борщу 06.04 Кулінарні рецепти Готуємо печериці з авокадо, перцем та пряними травами 05.04 Кулінарні рецепти Готуємо лимонний кисіль по-монастирськи
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 