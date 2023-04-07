07.04.2023 09:45 Євген Клочко

Як за допомогою ChatGPT генерувати рецепти улюблених страв: інструкція для сучасних господинь, рецепт борщу

Така корисна фішка, як ChatGPT вже давно активно використовується сучасними інтернет-користувачами. За допомогою цього чату можна багато робити і навіть писати вірші. Сучасні господині часто використовують ChatGPT для того, щоб знайти цікавий для них кулінарний рецепт.

Як генерувати улюблені рецепти за допомогою ChatGPT

Іноді через велику різноманітність рецептів господині витрачають багато часу на те, щоб знайти те, що їм потрібно. Якщо ви хочете максимально швидко знайти потрібний рецепт, можете спробувати скористатися чатом.

За рахунок машинного навчання та потужності штучного інтелекту ChatGPT дозволяє генерувати унікальні та смачні рецепти, пише портал РЕДПОСТ . Щоб отримати необхідний рецепт, вам треба надати “чудо”-чату базову інформацію про страву, що вас цікавить.

Вибір кухні

Чат настільки багатофункціональний, що може продемонструвати страви різних кухонь світу: грузинської, китайської, французької і т.д. Тому слід розпочати з її вибору.

Тип їжі

Також важливо вказати, що саме ви збираєтеся готувати: пасту, борщ, десерт, супи і т.д.

Вкажіть основний інгредієнт

Важливо продумати продукти, які будуть задіяні у вашій майбутній страві. Також не зайвим буде прописати у ChatGPT пропорції. Після цього чат підбере ті рецепти, які вважатиме за потрібне. Якщо у вас дієта, можна згадати про це і ChatGPT підбере вам інші варіанти страв.

Спосіб приготування

Не зайвим буде вказати, як саме ви хочете приготувати їжу: у мультиварці, на грилі, зварити, підсмажити тощо. Якщо ви залишитеся незадоволені тим переліком рецептів, який вам запропонував чат, спробуйте змінити свій запит і спробувати ще раз.

Рецепт смачного борщу, згенерований у ChatGPT

Для приготування першої страви вам знадобляться такі інгредієнти:

цибуля - 2 шт.;

яловичина - 500 грам;

капуста - 1 головка;

свіжий буряк - 3-4 шт.;

картопля - 3 шт.;

морква - 2-3 шт.;

вода - 2 літри;

часник - 3 зубчики;

перець - 2 шт.;

томатна паста - 2 ст.л.;

лавровий лист - 2-3 шт.;

сіль та перець - за смаком.

Як приготувати

Починаємо приготування з яловичини. Її треба нарізати невеликими шматочками. Потім ріжемо соломкою буряки, цибулю, картопля, моркву. Перець треба нарізати кубиками, а капусту тонкими смужками. Потім треба подрібнити зубчики часнику.

Ставимо на вогонь сковороду і кладемо туди яловичину. М'ясо треба обсмажити до появи золотистої скоринки. Потім додаємо до яловичини часник і цибулю, і обсмажуємо, доки цибуля не стане м'якою. Все це треба пересипати у каструлю.

Після цього кладемо на сковорідку картоплю, перець, моркву та буряк. Коли овочі трохи просмажать, викладаємо їх у каструлю. Додаємо капусту та заливаємо все це водою. Далі треба додати томатну пасту та спеції за смаком. Борщ вариться на повільному вогні протягом 30-40 хвилин.

Перед подачею страви можна прикрасити борщ зеленню та додати сметану. Смачного!



