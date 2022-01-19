19.01.2022 09:41 Евгений Клочко

Украинский борщ вошел в тройку самых вкусных супов в мире: ТОП-3 первых блюд

Американское издание CNN составило рейтинг самых вкусных первых блюд мира.

Как сообщает РЕДПОСТ , возглавляет кулинарный супам с банги. Это блюдо родом из крупнейшей страны Западной Африки - Нигерии. Фрукты с масличной пальмы придают аромат супу, в который также входят свежий сом, говядина и сушеные морепродукты.

Он настолько популярен, что пакеты с готовой смесью специй банга продаются в магазинах. Большинство смесей включают африканский мускатный орех, семена клещевины, ориму, листья янсы и белетете.

Второе место занимает вьетнамская говядина фо, которая входит в число наиболее признанных кулинарных блюд Вьетнама.

Бульон варят на медленном огне в течение нескольких часов с корицей, бадьяном и другими теплыми специями, чтобы создать чудесную ароматную основу для этого супа с рисовой лапшой.

На третьем месте традиционное украинское блюдо - борщ. Несмотря на то, что иногда его относят к русской кухне, это утверждение горячо оспаривается. Сейчас украинские шеф-повара проводят кампанию по внесению своей версии в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Кусочки нежной свеклы плавают в блестящем красном бульоне для супа, который любят в Украине и во всей Восточной Европе. Часто посыпанный обильной ложкой сметаны, борщ-это что угодно, но не обычный свекольный суп. Он получает острый вкус от кваса, свекольного сока молочного брожения, который является еще одним региональным фирменным блюдом.

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