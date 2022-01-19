    
Главная Новости Харькова Кулинарные рецепты Украинский борщ вошел в тройку самых вкусных супов в мире: ТОП-3 первых блюд
19.01.2022  09:41   Евгений Клочко

Украинский борщ вошел в тройку самых вкусных супов в мире: ТОП-3 первых блюд

Американское издание CNN составило рейтинг самых вкусных первых блюд мира.

Банга | Нигерия
 
Как сообщает РЕДПОСТ, возглавляет кулинарный супам с банги. Это блюдо родом из крупнейшей страны Западной Африки - Нигерии. Фрукты с масличной пальмы придают аромат супу, в который также входят свежий сом, говядина и сушеные морепродукты. 
 
Он настолько популярен, что пакеты с готовой смесью специй банга продаются в магазинах. Большинство смесей включают африканский мускатный орех, семена клещевины, ориму, листья янсы и белетете.
 
Говядина фо - Вьетнам
 
Второе место занимает вьетнамская говядина фо, которая входит в число наиболее признанных кулинарных блюд Вьетнама. 
 
Бульон варят на медленном огне в течение нескольких часов с корицей, бадьяном и другими теплыми специями, чтобы создать чудесную ароматную основу для этого супа с рисовой лапшой.
 
Борщ - Украина
 
На третьем месте традиционное украинское блюдо - борщ. Несмотря на то, что иногда его относят к русской кухне, это утверждение горячо оспаривается. Сейчас украинские шеф-повара проводят кампанию по внесению своей версии в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
 
Кусочки нежной свеклы плавают в блестящем красном бульоне для супа, который любят в Украине и во всей Восточной Европе. Часто посыпанный обильной ложкой сметаны, борщ-это что угодно, но не обычный свекольный суп. Он получает острый вкус от кваса, свекольного сока молочного брожения, который является еще одним региональным фирменным блюдом.
 
Ранее мы писали как приготовить традиционный восточный шашлык без маринада. Опытные шашлычники считают, что настоящую свинину на шампурах стоит готовить без ничего лишнего, максимум — с добавлением соли и специй.
 
Источник:   CNN
 Тэги:  борщ, рецепт, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
11.11 Общество Полезная программа: секреты и оригинальные рецепты борща 12.08 Культура и Туризм В саду Шевченко появился академик Вернадский с оригинальным рецептом борща (ФОТО)   03.06 Общество Во сколько обойдется обед харьковчанина этим летом: все о ценах на продукты (ИНФОГРАФИКА)
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 