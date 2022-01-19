19.01.2022 10:21 Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 19 января

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 547 случаев заражения коронавирусом в Харькове.



Фото из открытых источников

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 666 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.



С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 250 819 человек. Выздоровело 234 320 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 9 999 человек.



За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали во всех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 674 человек (в том числе 547 жителей города Харькова). 39 человек заболели в Чугуевском районе, 21 – в Купянском, 13 – в Изюмском, 8 – в Богодуховском, 8 – в Лозовском, 3 – в Красноградском.





Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 18 января.