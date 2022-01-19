Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 19 января

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 547 случаев заражения коронавирусом в Харькове.
Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 666 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.
С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 250 819 человек. Выздоровело 234 320 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 9 999 человек.
За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали во всех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 674 человек (в том числе 547 жителей города Харькова). 39 человек заболели в Чугуевском районе, 21 – в Купянском, 13 – в Изюмском, 8 – в Богодуховском, 8 – в Лозовском, 3 – в Красноградском.
Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 18 января.
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