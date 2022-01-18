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18.01.2022  09:58   Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 18 января

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 590 случаев заражения коронавирусом в Харькове.


Фото из открытых источников

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 678 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.

С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 250 153 человек. Выздоровело 234 133 человека, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 9 527 человек.

За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали во всех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 612 человек (в том числе 590 жителей города Харькова). 36 человек заболели в Изюмском районе,  10 – в Чугуевском, 8 – в Богодуховском, 8 – в Купянском, 3 – в Красноградском, 1 – в Лозовском.

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 17 января.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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