Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 18 января

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 590 случаев заражения коронавирусом в Харькове.
Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 678 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.
С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 250 153 человек. Выздоровело 234 133 человека, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 9 527 человек.
За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали во всех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 612 человек (в том числе 590 жителей города Харькова). 36 человек заболели в Изюмском районе, 10 – в Чугуевском, 8 – в Богодуховском, 8 – в Купянском, 3 – в Красноградском, 1 – в Лозовском.
Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 17 января.
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День совершенно не подходит для романтических безумств, но идеален для конкретных шагов и предложений.
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Утренний мелкий снег днем усилится и будет идти до самого вечера. На дорогах гололедица.
В Богоявленскую ночь, перед утреней, небо открывается. О чем открытому небу помолишься, то сбудется.
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