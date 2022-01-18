18.01.2022 09:48 Евгений Клочко

Яйца и гречка могут пропасть с прилавков супермаркетов: в чем причина

С прилавков украинских супермаркетов может исчезнуть целый ряд продуктов питания, среди которых - масло, гречневая крупа и куриные яйца.

Об этом на своей странице в Facebook написал генеральный директор корпорации "АТБ" Борис Марков, сообщает РЕДПОСТ

По его словам, всему виной постановление Кабмина об установлении предельной наценки в размере 10% на расширенный перечень социальных продуктов питания.

Одновременно с этим он отметил, что рост цен на социально значимые продукты питания обусловлен ростом отпускных цен со стороны производителей.

При этом, производители сегодня вынуждены повышать цены, по причинам роста цен на энергоносители (газ), а также других факторов, составляющих при формировании себестоимости продукции. Причем данная тенденция, по многим прогнозам, будет только усиливаться, уверен Борис Марков.

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По его мнению, данный нормативно-правовой акт не будет эффективным и не имеет под собой серьезного обоснования, поскольку он не решает проблемы производителей, а самих ритейлеров просто ставит перед фактом, ограничив ему право для конструктивного диалога и участия.

Генеральный директор корпорации отмечает, что властям нужно разрабатывать и внедрять механизмы стабилизации ценообразования с четким пониманием причин их роста для конечного потребителя. Кроме того, Кабинету министров стоит задуматься над использованием аналогичных практик европейского и мирового ритейла.

Ранее сообщалось, что больше всего выручки супермаркетам приносят всего 3 продуктовые категории , преимущественно импортные.