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18.01.2022  09:30   Рита Парфенова

В Харькове задержали закладчицу с «товаром» (фото)

Вызванные на место оперативники обнаружили у подозреваемой шесть десятков свертков с наркотическим товаром.

Криминал Харьков: на Холодной Горе задержали закладчицу

В понедельник днем на Холодной Горе задержали распространительницу закладок, передает РЕДПОСТ. Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции, внимание правоохранителей привлекла женщина, которая заметно нервничала и старалась избежать с ними встречи.

Когда патрульные остановили женщину для разговора, она призналась, что у нее есть свертки с наркотическими веществами. Также она рассказала, что распространяет эти свертки под видом так называемых "закладок".

Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу. При осмотре вещей следователи обнаружили и изъяли у гражданки 59 свертков с веществами синтетического и растительного происхождения.

Криминал Харьков: на Холодной Горе задержали закладчицу Криминал Харьков: на Холодной Горе задержали закладчицу

Напомним, ранее декан факультета киберполиции ХНУВД Вячеслав Марков сообщил, сколько наркоадресов было заблокировано за все время работы чат-бота "СтопНаркотик".

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  наркотики, полиция, харьков
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