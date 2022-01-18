18.01.2022 09:30 Рита Парфенова

В Харькове задержали закладчицу с «товаром» (фото)

Вызванные на место оперативники обнаружили у подозреваемой шесть десятков свертков с наркотическим товаром.

В понедельник днем на Холодной Горе задержали распространительницу закладок, передает РЕДПОСТ. Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции, внимание правоохранителей привлекла женщина, которая заметно нервничала и старалась избежать с ними встречи.



Когда патрульные остановили женщину для разговора, она призналась, что у нее есть свертки с наркотическими веществами. Также она рассказала, что распространяет эти свертки под видом так называемых "закладок".



Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу. При осмотре вещей следователи обнаружили и изъяли у гражданки 59 свертков с веществами синтетического и растительного происхождения.

Напомним, ранее декан факультета киберполиции ХНУВД Вячеслав Марков сообщил, сколько наркоадресов было заблокировано за все время работы чат-бота "СтопНаркотик".

Источник: Патрульная полиция

полиция, харьков Тэги: наркотики