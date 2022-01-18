18.01.2022 09:11 Евгений Клочко
Ждите неприятности: самые несчастливые знаки Зодиака в 2022 году
Знатоки астрологии назвали самые знаки Зодиака, которым нужно быть очень осторожным и аккуратным в 2022 году. Тельцы, Близнецы, Козероги и Рыбы должны приготовиться к определенным неприятностям в нынешнем году.
Телец
Из-за их чрезмерной привязанности к зоне комфорта, которую они катастрофически боятся покидать, Тельцам грозят неудачи. Рожденные под этим знаком могут потерять работу, у них снизяться доходы и может дойти дело до развода.
Близнецы
Эти люди могут пострадать из-за транжирства и неумения распоряжаться своими доходами. Чтобы избежать финансового краха им необходимо распланировать свои расходы на год.
Козерог
Не подписывайте никаких документов, в особенности инвестдоговоры. Также избегайте увлечения азартными играми.
Рыбы
Неприятности настигнут Рыб, плывущих по течению. В то же время инициативность и твердость характера могут минимизировать риски. При этом следует проявлять осторожность в общении с малознакомыми людьми.
Напомним, астрологи рассказали, кому повезет в 2022 году
. Четыре знака Зодиака, могут рассчитывать на успех в делах в 2022 году.
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