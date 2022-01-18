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18.01.2022  09:11   Евгений Клочко

Ждите неприятности: самые несчастливые знаки Зодиака в 2022 году

Знатоки астрологии назвали самые знаки Зодиака, которым нужно быть очень осторожным и аккуратным в 2022 году. Тельцы, Близнецы, Козероги и Рыбы должны приготовиться к определенным неприятностям в нынешнем году.

Невезучие знаки Зодиака в 2022 году: астрологический прогноз

Телец

Из-за их чрезмерной привязанности к зоне комфорта, которую они катастрофически боятся покидать, Тельцам грозят неудачи. Рожденные под этим знаком могут потерять работу, у них снизяться доходы и может дойти дело до развода.
 

Близнецы

Эти люди могут пострадать из-за транжирства и неумения распоряжаться своими доходами. Чтобы избежать финансового краха им необходимо распланировать свои расходы на год.
 

Козерог

Не подписывайте никаких документов, в особенности инвестдоговоры. Также избегайте увлечения азартными играми.
 

Рыбы

Неприятности настигнут Рыб, плывущих по течению. В то же время инициативность и твердость характера могут минимизировать риски. При этом следует проявлять осторожность в общении с малознакомыми людьми.
 
Напомним, астрологи рассказали, кому повезет в 2022 году. Четыре знака Зодиака, могут рассчитывать на успех в делах в 2022 году.
 
Источник:   Апостроф
 Тэги:  гороскоп по знакам зодиака, астрологический прогноз, харьков
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