18.01.2022 09:11 Евгений Клочко

Ждите неприятности: самые несчастливые знаки Зодиака в 2022 году

Знатоки астрологии назвали самые знаки Зодиака, которым нужно быть очень осторожным и аккуратным в 2022 году. Тельцы, Близнецы, Козероги и Рыбы должны приготовиться к определенным неприятностям в нынешнем году.

Телец

Из-за их чрезмерной привязанности к зоне комфорта, которую они катастрофически боятся покидать, Тельцам грозят неудачи. Рожденные под этим знаком могут потерять работу, у них снизяться доходы и может дойти дело до развода.

Близнецы

Эти люди могут пострадать из-за транжирства и неумения распоряжаться своими доходами. Чтобы избежать финансового краха им необходимо распланировать свои расходы на год.

Козерог

Не подписывайте никаких документов, в особенности инвестдоговоры. Также избегайте увлечения азартными играми.

Рыбы

Неприятности настигнут Рыб, плывущих по течению. В то же время инициативность и твердость характера могут минимизировать риски. При этом следует проявлять осторожность в общении с малознакомыми людьми.

Напомним, астрологи рассказали, кому повезет в 2022 году . Четыре знака Зодиака, могут рассчитывать на успех в делах в 2022 году.