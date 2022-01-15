Астрологи рассказали, кому повезет в 2022 году

Четыре знака Зодиака, могут рассчитывать на успех в делах в 2022 году.
Это знак Зодиака является любимцем фортуны. Козерогам следует ожидать успеха в личной жизни и в карьере. Ко всему прочему Козероги могут рассчитывать на финансовые поступления для своих дел.
Тельцам прогнозируют финансовую стабильность. Звезды советуют, что можно быть уверенными в том, что работа будет приносить плоды. Вместе с этим представителям данного знака Зодиака стоит творчески развиваться, искать новые векторы в работе, чтобы привлечь внимание руководства своим энтузиазмом и активностью.
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Постарайтесь сдерживать желание поучать, иначе расстроите и себя, и других. Лучше всего проявить свои организаторские таланты на работе или дома.
Выходные ожидаются прохладные и снежные.
В этот день отмечали день Кура и Курки, или Куриный праздник.
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