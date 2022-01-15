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15.01.2022  12:10   Виталий Хиневич

Астрологи рассказали, кому повезет в 2022 году

Четыре знака Зодиака, могут рассчитывать на успех в делах в 2022 году.

Гороскоп
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Апостроф».
 
Сообщается, что Козерогам, Тельцу, Деве и Весам стоит рассчитывать на благосклонность звезд в 2022 году. 
 

Козерог

Это знак Зодиака является любимцем фортуны. Козерогам следует ожидать успеха в личной жизни и в карьере. Ко всему прочему Козероги могут рассчитывать на финансовые поступления для своих дел.

 

Телец

Тельцам прогнозируют финансовую стабильность. Звезды советуют, что можно быть уверенными в том, что работа будет приносить плоды. Вместе с этим представителям данного знака Зодиака стоит творчески развиваться, искать новые векторы в работе, чтобы привлечь внимание руководства своим энтузиазмом и активностью.

Дева

Дев в 2022 году ждут масштабные изменения. Они могут изменить место работы. Однако везде нужно будет проявлять трудолюбие и харизму. Именно эти качества позволят по достоинству вознаградить все усилия и старания.
 

Весы

 
Этот знак Зодиака преуспеет в личной жизни. Звезды подарят одиноким Весам встречу со второй половинкой, а семейным людям стоит ожидать укрепления брака. Представители этого знака могут рассчитывать на личное счастье и получение приятных эмоций от жизни.
 
Напомним, ранее мы писали какими именами называли харьковчане своих детей в 2021 году.
 
Источник:   Апостроф
 Тэги:  астрология, гороскоп, харьков
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