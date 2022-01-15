15.01.2022 11:20 Виталий Хиневич

Самый большой флаг Украины снова над Харьковом

После непогоды в Харькове флаг вернули на прежнее место.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на страницу в Facebook Юрия Сидоренко.

Сообщается, что после непогоды, которая разорвала самый большой флаг в Украине, на флагшток подняли новый.

В это же время стоит отметить, что всего имеется два комплекта государственного флага Украины. Флаг, который разорвало ветром, заменят на новый. В свою очередь, флагшток является самым высоким не только в Украине, но и в Европе – его высота составляет 102 метра, размеры - 15х22,5 метра.

Напомним, циклон в Харькове разорвал самый большой флаг в Украине.