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15.01.2022  11:20   Виталий Хиневич

Самый большой флаг Украины снова над Харьковом

После непогоды в Харькове флаг вернули на прежнее место.

Флаг Украины в Харькове
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на страницу в Facebook  Юрия Сидоренко.
 
Сообщается, что после непогоды, которая разорвала самый большой флаг в Украине, на флагшток подняли новый.
 
 
В это же время стоит отметить, что всего имеется два комплекта государственного флага Украины. Флаг, который разорвало ветром, заменят на новый. В свою очередь, флагшток является самым высоким не только в Украине, но и в Европе – его высота составляет 102 метра, размеры - 15х22,5 метра.
 
Напомним, циклон в Харькове разорвал самый большой флаг в Украине.
 
Источник:   Юрий Сидоренко
 Тэги:  происшествие, харьков
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