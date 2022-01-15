15.01.2022 09:35 Виталий Хиневич

Поваленные деревья и обрыв проводов: последствия непогоды в Харькове

Вечером 14 января порывы ветра достигали 30 метров в секунду.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Харьковской области.

Сообщается, что вечером 14 января из-за непогоды на территории Харькова были повалены деревья на линии электрокоммуникаций и трамвайных сетей.

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Спасатели расчищали въезд от веток возле роддома по улице Руставели, 12. Также оказывали помощь жителям многоэтажного дома, с которого сорвало металлический кровельный материал.

Всего в ликвидации последствий стихии принимали участие 6 единиц спецтехники и 20 спасателей.

Напомним, циклон в Харькове разорвал самый большой флаг в Украине.