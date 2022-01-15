15.01.2022 09:35 Виталий Хиневич
Поваленные деревья и обрыв проводов: последствия непогоды в Харькове
Вечером 14 января порывы ветра достигали 30 метров в секунду.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Харьковской области.
Сообщается, что вечером 14 января из-за непогоды на территории Харькова были повалены деревья на линии электрокоммуникаций и трамвайных сетей.
Спасатели расчищали въезд от веток возле роддома по улице Руставели, 12. Также оказывали помощь жителям многоэтажного дома, с которого сорвало металлический кровельный материал.
Всего в ликвидации последствий стихии принимали участие 6 единиц спецтехники и 20 спасателей.
Напомним, циклон в Харькове разорвал
самый большой флаг в Украине.
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