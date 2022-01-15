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15.01.2022  09:50   Виталий Хиневич

Авиакатастрофа АН-26 на Харьковщине: будут судить шестерых бывших военнослужащих

Прокуратура направила обвинительный акт на рассмотрение суда.

Авиакатастрофа Харьковская область
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Офис генерального прокурора.
 
Сообщается, что прокурорами Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере объединенных сил в Чугуевский городской суд Харьковской области направлен обвинительный акт в отношении шести бывших военных чиновников по фактам нарушения правил подготовки и проведения полетов, и небрежного отношения к военной службе.
 
 
Расследование установило, что бывшие военнослужащие не обеспечили безопасность проведения полетов на вверенной им территории. Халатное отношение должностных лиц привело к катастрофе, в результате которой потерпел крушение самолет АН-26 возле города Чугуев Харьковской области. В результате происшествия погибло 26 военнослужащих.
 
Напомним, ранее мы писали о том что в результате крушения самолета Ан-26 погибли семь членов экипажа и 18 курсантов, еще один парень позднее скончался в больнице. В числе подозреваемых оказалось шесть человек: командующий Воздушных сил Украины Сергей Дроздов, экс-командир воинской части А4104 Вячеслав Глазунов, бывший руководитель полетов на аэродроме "Чугуев" Александр Жук, экс-начальник Харьковского национального университета воздушных сил имени Кожедуба Александр Туринский, а также заместитель командира воинской части и зам по летной подготовке.
 
Источник:   Офис Генпрокурора
 Тэги:  криминал, происшествие, харьков
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