15.01.2022 09:50 Виталий Хиневич

Авиакатастрофа АН-26 на Харьковщине: будут судить шестерых бывших военнослужащих

Прокуратура направила обвинительный акт на рассмотрение суда.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Сообщается, что прокурорами Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере объединенных сил в Чугуевский городской суд Харьковской области направлен обвинительный акт в отношении шести бывших военных чиновников по фактам нарушения правил подготовки и проведения полетов, и небрежного отношения к военной службе.

Расследование установило, что бывшие военнослужащие не обеспечили безопасность проведения полетов на вверенной им территории. Халатное отношение должностных лиц привело к катастрофе, в результате которой потерпел крушение самолет АН-26 возле города Чугуев Харьковской области. В результате происшествия погибло 26 военнослужащих.

Напомним, ранее мы писали о том что в результате крушения самолета Ан-26 погибли семь членов экипажа и 18 курсантов, еще один парень позднее скончался в больнице. В числе подозреваемых оказалось шесть человек: командующий Воздушных сил Украины Сергей Дроздов, экс-командир воинской части А4104 Вячеслав Глазунов, бывший руководитель полетов на аэродроме "Чугуев" Александр Жук, экс-начальник Харьковского национального университета воздушных сил имени Кожедуба Александр Туринский, а также заместитель командира воинской части и зам по летной подготовке.