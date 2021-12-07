07.12.2021 12:10 Евгений Клочко
Курсанту, выжившему в авиакатастрофе под Чугуевом, передали ключи от квартиры
Вячеслав Золочевский получил ордер на жилье, которое обещал Владимир Зеленский на следующий день после авиакатастрофы под Чугуевом.
Как сообщает корреспондент РЕДПОСТ
со ссылкой на интернет-издание Newsroom, ожидалось, что ключи от квартиры Владимир Зеленский передаст в ходе мероприятий, посвященных 30-летию создания Вооруженных сил Украины. Однако позже чиновники провели камерную встречу с курсантом.
Документы Вячеславу передал заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
Стоит отметить, что 23 ноября Вячеслав Золочевский на своей странице в Instagram упрекнул
президента за невыполненное обещание по поводу жилья.
Напомним, военный самолет Ан-26 Вооруженных сил Украины разбился
вечером 25 сентября 2020 года в двух километрах от военного аэропорта Чугуева при заходе на посадку.
На его борту находились 27 человек: офицеры и курсанты Харьковского университета Воздушных сил, которые выполняли учебно-тренировочный полет.
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