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07.12.2021  12:10   Евгений Клочко

Курсанту, выжившему в авиакатастрофе под Чугуевом, передали ключи от квартиры

Вячеслав Золочевский получил ордер на жилье, которое обещал Владимир Зеленский на следующий день после авиакатастрофы под Чугуевом.

Владимир Зеленский в Харькове
 
Как сообщает корреспондент РЕДПОСТ со ссылкой на интернет-издание Newsroom, ожидалось, что ключи от квартиры Владимир Зеленский передаст в ходе мероприятий, посвященных 30-летию создания Вооруженных сил Украины. Однако позже чиновники провели камерную встречу с курсантом.
 
Документы Вячеславу передал заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
 
Стоит отметить, что 23 ноября Вячеслав Золочевский на своей странице в Instagram упрекнул президента за невыполненное обещание по поводу жилья.
 
Обращение Вячеслава Золочевского к Зеленскому
 
Напомним, военный самолет Ан-26 Вооруженных сил Украины разбился вечером 25 сентября 2020 года в двух километрах от военного аэропорта Чугуева при заходе на посадку.
 
На его борту находились 27 человек: офицеры и курсанты Харьковского университета Воздушных сил, которые выполняли учебно-тренировочный полет.
 
Источник:   Newsroom
 Тэги:  зеленский, квартира, золочевский, харьков
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