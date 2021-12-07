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07.12.2021  12:28   Евгений Клочко

В Харьковский зоопарк открыли бесплатное посещение, но при одном условии

С 7 декабря дня не только харьковчане, но и гости нашего города из любого уголка планеты могут совершенно бесплатно посетить обновленный Харьковский зоопарк!


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Об этом корреспонденту РЕДПОСТ сообщили в пресс-службе Харьковского зоопарка.
 
Отмечается, что для посещения животных достаточно иметь при себе удостоверяющие личность документы и обязательно один из следующих документов: 
  • желтый COVID-сертификат, 
  • бумажную справку 063-О, 
  • зеленый COVID-сертификат, 
  • международное свидетельство о вакцинации, 
  • иностранный COVID-сертификат, 
  • отрицательный результат ПЦР или экспресс-тест, 
  • сертификат о выздоровлении. 
Дети до 18 лет допускаются в зоопарк в обычном режиме. 
 
 
В зоопарке отметили, что наличие этих документов обусловлено тем, что с 6 декабря 2021 года вступили в силу изменения в Постановлении Кабинета министров №1236 об установлении карантина. 
 
Напомним режим работы: с 9.00 до 15.30, кроме понедельника. Понедельник – санитарный день. 
 
Акция продлится до конца декабря 2021 года.
 
Напомним, что каждый понедельник в Харьковском зоопарке - санитарный день, поэтому он закрыт для посетителей. Согласно ветеринарного законодательства, после недельного пребывания посетителей в зоопарке необходим день для наведения порядка на территории и поддержки санитарных норм. В зоопарке в понедельник выполняется уборка аллей, залов для посетителей, вольеров, мест общего пользования и помещений для персонала.
 
Источник:   Харьковский зоопарк
 Тэги:  зоопарк, харьков
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