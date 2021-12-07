07.12.2021 12:28 Евгений Клочко

В Харьковский зоопарк открыли бесплатное посещение, но при одном условии

С 7 декабря дня не только харьковчане, но и гости нашего города из любого уголка планеты могут совершенно бесплатно посетить обновленный Харьковский зоопарк!



РЕДПОСТ

Об этом корреспонденту РЕДПОСТ сообщили в пресс-службе Харьковского зоопарка.

Отмечается, что для посещения животных достаточно иметь при себе удостоверяющие личность документы и обязательно один из следующих документов:

желтый COVID-сертификат,

бумажную справку 063-О,

зеленый COVID-сертификат,

международное свидетельство о вакцинации,

иностранный COVID-сертификат,

отрицательный результат ПЦР или экспресс-тест,

сертификат о выздоровлении.

Дети до 18 лет допускаются в зоопарк в обычном режиме.

В зоопарке отметили, что наличие этих документов обусловлено тем, что с 6 декабря 2021 года вступили в силу изменения в Постановлении Кабинета министров №1236 об установлении карантина.

Напомним режим работы: с 9.00 до 15.30, кроме понедельника. Понедельник – санитарный день.

Акция продлится до конца декабря 2021 года.

Напомним, что каждый понедельник в Харьковском зоопарке - санитарный ден ь, поэтому он закрыт для посетителей. Согласно ветеринарного законодательства, после недельного пребывания посетителей в зоопарке необходим день для наведения порядка на территории и поддержки санитарных норм. В зоопарке в понедельник выполняется уборка аллей, залов для посетителей, вольеров, мест общего пользования и помещений для персонала.