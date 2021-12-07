07.12.2021 12:28 Евгений Клочко
В Харьковский зоопарк открыли бесплатное посещение, но при одном условии
С 7 декабря дня не только харьковчане, но и гости нашего города из любого уголка планеты могут совершенно бесплатно посетить обновленный Харьковский зоопарк!
РЕДПОСТ
Об этом корреспонденту РЕДПОСТ
сообщили в пресс-службе Харьковского зоопарка.
Отмечается, что для посещения животных достаточно иметь при себе удостоверяющие личность документы и обязательно один из следующих документов:
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желтый COVID-сертификат,
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бумажную справку 063-О,
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зеленый COVID-сертификат,
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международное свидетельство о вакцинации,
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иностранный COVID-сертификат,
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отрицательный результат ПЦР или экспресс-тест,
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сертификат о выздоровлении.
Дети до 18 лет допускаются в зоопарк в обычном режиме.
В зоопарке отметили, что наличие этих документов обусловлено тем, что с 6 декабря 2021 года вступили в силу изменения в Постановлении Кабинета министров №1236 об установлении карантина.
Напомним режим работы: с 9.00 до 15.30, кроме понедельника. Понедельник – санитарный день.
Акция продлится до конца декабря 2021 года.
Напомним, что каждый понедельник в Харьковском зоопарке - санитарный ден
ь, поэтому он закрыт для посетителей. Согласно ветеринарного законодательства, после недельного пребывания посетителей в зоопарке необходим день для наведения порядка на территории и поддержки санитарных норм. В зоопарке в понедельник выполняется уборка аллей, залов для посетителей, вольеров, мест общего пользования и помещений для персонала.
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