07.12.2021 10:05 Рита Парфенова

У животных Харьковского зоопарка изменились условия проживания (видео)

С наступлением зимы питомцы Харьковского зоопарка переселились во внутренние вольеры.

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу зоопарка, такие животные как слон, бегемот, аллигатор, носухи, гиены, японские макаки переселились из открытых вольеров в утепленные помещения.



Увидеть их на свежем воздухе можно будет днем, во время прогулок. Продолжительность пребывания на улице определяют в зависимости от особенностей животных.



Например, слону Ауну доступны долгие прогулки, потому что он медленно теряет тепло. А обезьяны замерзают быстрее. Хотя для самых северных в мире обезьян – японских макак – будет комфортной температура до пяти градусов мороза.



Есть животные, которые остаются в открытых вольерах и в зимнее время. Это гривистые бараны, пятнистые олени, верблюды, рыси, волки, тигр, енотовидные собаки, некоторые птицы. В открытых вольерах у них есть домики или навесы с теплыми подстилками из соломы и опилок, где животные могут укрыться от непогоды и согреться. Поэтому дискомфорт от понижения температуры они не будут испытывать. Да и к зиме эти животные готовились. Особенно хорошо видно, как утеплились олени. У них появился густой красивый подшерсток, помогающий согреться в холод. Облегчает сохранение тепла и накопленный за лето подкожный жир. Более густая шерсть выросла и у верблюдов. Она не продувается даже при очень сильном ветре и не пропускает холод в морозы.



Что касается рациона в зимний период, то и он претерпел определенные изменения. В частности, животных кормят чаще и больше. В процентном соотношении объем кормов увеличился примерно на 15-20%.



Напомним, с 6 декабря попасть в харьковский зоопарк можно только при наличии сертификата о вакцинации, сертификата о выздоровлении или отрицательного теста на коронавирус. Кроме того, посетители должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Дети до 18 лет допускаются в зоопарк в обычном режиме.

Источник: Харьковский зоопарк

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