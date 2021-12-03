03.12.2021 11:35 Илья Романов
Харьковский зоопарк ужесточает требования для посетителей: подробности
Со следующей недели попасть в харьковский зоосад можно только имея на руках определённый пакет документов.
Харьковский зоопарк ужесточает требования для посетителей: подробности
Об этом корреспонденту РЕДПОСТ
сообщили в Харьковском зоопарке. Так, с 6 декабря 2021 года вступают в силу изменения в Постановление Кабинета Министров №1236 об установлении карантина. Согласно требованиям документа посещение зоопарка допускается только при наличии следующих документов:
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Желтый COVID-сертификат или бумажная справка 063-О (действующие 30 дней);
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Зеленый COVID-сертификат (действительный 365 дней);
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Международное свидетельство о вакцинации (действующее 365 дней);
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Иностранный COVID-сертификат для прививки вакцинами, разрешенными ВОЗ (причин 365 дней);
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Отрицательный результат ПЦР или экспресс-тест на определение антигена (действует 72 часа);
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Сертификат о выздоровлении (действует 105 дней).
Кроме того, посетители должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Дети до 18 лет допускаются в зоопарк в обычном режиме.
"Сопровождающие несовершеннолетних детей лица – в соответствии с требованиями Постановления Кабинета Министров Украины. Наличие документов у посетителей будет проверяться при входе в зоопарк", сообщили в пресс-службе Харьковского зоопарка.
В Харьковском зоопарке надеются на понимание харьковчан к новым требованиям, которые вступают в силу с 6 декабря и ждут всех на встречу с природой.
Напомним, что каждый понедельник в обновленном Харьковском зоопарке - санитарный день
, поэтому он закрыт для посетителей. Согласно ветеринарного законодательства, после недельного пребывания посетителей в зоопарке необходим день для наведения порядка на территории и поддержки санитарных норм. В зоопарке в понедельник выполняется уборка аллей, залов для посетителей, вольеров, мест общего пользования и помещений для персонала.
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