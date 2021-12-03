    
Главная Темы Харьковский зоопарк Харьковский зоопарк ужесточает требования для посетителей: подробности
03.12.2021  11:35   Илья Романов

Харьковский зоопарк ужесточает требования для посетителей: подробности

Со следующей недели попасть в харьковский зоосад можно только имея на руках определённый пакет документов.


Харьковский зоопарк ужесточает требования для посетителей: подробности
Об этом корреспонденту РЕДПОСТ сообщили в Харьковском зоопарке. Так, с 6 декабря 2021 года вступают в силу изменения в Постановление Кабинета Министров №1236 об установлении карантина. Согласно требованиям документа посещение зоопарка допускается только при наличии следующих документов:
 
  • Желтый COVID-сертификат или бумажная справка 063-О (действующие 30 дней);
  • Зеленый COVID-сертификат (действительный 365 дней);
  • Международное свидетельство о вакцинации (действующее 365 дней);
  • Иностранный COVID-сертификат для прививки вакцинами, разрешенными ВОЗ (причин 365 дней);
  • Отрицательный результат ПЦР или экспресс-тест на определение антигена (действует 72 часа);
  • Сертификат о выздоровлении (действует 105 дней).
Кроме того, посетители должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Дети до 18 лет допускаются в зоопарк в обычном режиме. 
 
"Сопровождающие несовершеннолетних детей лица – в соответствии с требованиями Постановления Кабинета Министров Украины. Наличие документов у посетителей будет проверяться при входе в зоопарк", сообщили в пресс-службе Харьковского зоопарка.
 
В Харьковском зоопарке надеются на понимание харьковчан к новым требованиям, которые вступают в силу с 6 декабря и ждут всех на встречу с природой.
 
Напомним, что каждый понедельник в обновленном Харьковском зоопарке - санитарный день, поэтому он закрыт для посетителей. Согласно ветеринарного законодательства, после недельного пребывания посетителей в зоопарке необходим день для наведения порядка на территории и поддержки санитарных норм. В зоопарке в понедельник выполняется уборка аллей, залов для посетителей, вольеров, мест общего пользования и помещений для персонала.
 
Тэги:  зоопарк, карантин, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
01.12 Харьковский зоопарк Поздравь питомца: Харьковский зоопарк приглашает поучаствовать в необычном конкурсе 30.11 Живая природа 100 дней работы: обновленный Харьковский зоопарк отмечает первый юбилей (фото)   24.11 ВИДЕО Животные Харьковского зоопарка глазами детей: конкурс рисунков (видео)
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 