03.12.2021 11:50 Рита Парфенова

Выделены средства для наполнения Краснопавловского водохранилища

Правительство выделило из резервного фонда Госбюджета средства для прокачки воды из Днепра по каналу «Днепр-Донбасс» в Краснопавловское водохранилище.

Как пишет РЕДПОСТ, о решении Кабмина Украины о выделении средств сообщил руководитель Харьковской ОГА Александр Скакун. По его словам, на эти цели из госбюджета перечислят 31 миллион гривен, еще три миллиона поступят из бюджета Харьковской области.



Александр Скакун отметил, что в этом году не были предусмотрены средства для подачи воды в Краснопавловское водохранилище, и решать вопрос пришлось путем долгих переговоров.



«Несколько раундов переговоров в министерствах, с народными депутатами, с руководством канала Днепр – Донбасс, Харьковским городским советом, КП «Харьковводоканал» завершились успехом», – отметил он.



По расчетам, согласованным с руководством канала Днепр – Донбасс, этой суммы хватит на прокачку 16 миллионов кубометров воды в Краснопавловское водохранилище. Указанный объем пополнит водохранилище в декабре текущего года.



Справка. Краснопавловское водохранилище – наливной объект, который является вторым по величине источником водоснабжения Харькова и области. Вода из Краснопавловского водохранилища поступает в краны 20% населения Харькова, жителей Лозовой, а также Первомайского, Дергачевского и Харьковского районов (в том числе Песочин, Высокий, Солоницевку и т.д.). Релдаментом предусмотрено, что водообмен с рекой Днепр по каналу «Днепр–Донбасс» должен происходить два раза в год – весной и осенью. Но прошлой осенью работы по водонаполнению провели не в полном объеме, а весной 2021 года водообмена не было совсем, и наполненность водоема приближается к критическим отметкам.



Напомним, в прошлом году для прокачки воды из Днепра по каналу «Днепр-Донбасс» в Краснопавловское водохранилище, снабжающее водой город Харьков, было выделено 99 млн грн.