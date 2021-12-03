03.12.2021 12:05 Виталий Хиневич

Численность украинцев сокращается: к концу века половины жителей страны может не остаться

Последнюю перепись населения в Украине проводили в 2001 году.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу НАН Украины.

Отмечается, что украинское гражданство стремительно стареет, смертность значительно преобладает над рождаемостью. Специалисты склоны предполагать, что Украину будут привлекать мигранты с других стран, за счет этого ситуация может несколько стабилизироваться.

Для переписи населения в 2001 году было задействовано много людей, которые организовывали данный процесс, он посути во многом схож с проведением выборов в стране.

«В Украине наблюдается половой дисбаланс в пользу женщин (в возрастных группах старше 35 лет): несмотря на то, что во всех странах мальчиков рождается больше девочек, постепенно соотношение меняется из-за высокой смертности мужчин трудоспособного возраста. Во-первых, мужчины больше работают на опасных производствах, где более высокие риски травмироваться и умереть. Во-вторых, мужчины составляют три четверти погибших в ДТП. В-третьих, мужчины совершают гораздо больше самоубийств, чем женщины»,- сообщил член-корреспондент НАН Украины Александр Гладун.

Александр поделился неутешительными прогнозами, сообщив, что к концу ХХІ века численность населения Украины может сократиться до 22 миллионов, и пока ученые не видят пути решения данной проблемы.

Напомним, ранее Дмитрий Дубилет заявил, что правительство сумело провести электронную перепись населения