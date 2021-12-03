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03.12.2021  11:20   Виталий Хиневич

Харьковские воры-гастролеры орудовали в Сумской области

Двое мужчин промышляли незаконной деятельностью на территории Ахтырщины.

В Сумской области задержали грабителей с Харькова
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Данкор онлайн».
 
Отмечается, что 33-летние жители Харьковской области совершали кражи в магазинах и на территории гаражных помещений. Благодаря установленным камерам видеонаблюдения удалось установить автомобиль, на котором передвигались злоумышленники. 2 декабря на одном из пунктов надзора правоохранители увидели, как указанный автомобиль выехал за территорию города в направлении Полтавской области. 
 
 
Полицейские в скором времени задержали правонарушителей и доказали их причастность к 13 криминальным эпизодам. В ходе проведения обыска авто были обнаружены краденые вещи и орудия взлома дверей. 
 
Следователи уже сообщили мужчинам о подозрении в совершении серии преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины.
 
Напомним, ранее злоумышленники совершили минимум шесть краж на железнодорожных станциях города Купянска и Купянского района. Сумма нанесенного ущерба составила предварительно 82 тысячи гривен.
 
Источник:   Данкор онлайн
 Тэги:  криминал, ограбление, харьков
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