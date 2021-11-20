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20.11.2021  12:30   Виталий Хиневич

В Харькове украли деньги, предназначенные для лечения детей (видео)

В пекарне «Два батона» произошло хищение денежных средств.

Мужчина украл деньги у больных детей
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на социальные сети. 
 
Отмечается, что посетитель общепита совершил кражу тары, в которой находились денежные средства для лечения больных детей.
 
 
 Мужчина решил забрать себе собранные деньги от посетителей.
 
На видео отображено, как гражданин осматривается по сторонам, проверяя не смотрит ли за ним кто-то, после чего прячет копилку в карман куртки. 
 

Напомним, в Харькове задержали юношу, который, предположительно, промышлял воровством в людных торгово-развлекательных центрах и магазинах бытовой техники.

Источник:   1654
 Тэги:  кража, преступление, харьков
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