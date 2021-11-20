В Харькове украли деньги, предназначенные для лечения детей (видео)

В пекарне «Два батона» произошло хищение денежных средств.
Напомним, в Харькове задержали юношу, который, предположительно, промышлял воровством в людных торгово-развлекательных центрах и магазинах бытовой техники.
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Звезды обещают насыщенный событиями и эмоциями день. Особенно хорошо будет удаваться все, что так или иначе связано с интеллектуальной сферой.
На выходных погоду отпределяет активный циклон атлантического происхождения.
В 1954 году Генеральная Ассамблея ООН рекомендовала всем странам ввести в практику празднование Всемирного дня ребенка.
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