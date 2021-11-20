20.11.2021 12:30 Виталий Хиневич

В Харькове украли деньги, предназначенные для лечения детей (видео)

В пекарне «Два батона» произошло хищение денежных средств.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на социальные сети.

Отмечается, что посетитель общепита совершил кражу тары, в которой находились денежные средства для лечения больных детей.

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Мужчина решил забрать себе собранные деньги от посетителей.

На видео отображено, как гражданин осматривается по сторонам, проверяя не смотрит ли за ним кто-то, после чего прячет копилку в карман куртки.

Напомним, в Харькове задержали юношу, который, предположительно, промышлял воровством в людных торгово-развлекательных центрах и магазинах бытовой техники.