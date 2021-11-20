20.11.2021 11:50 Виталий Хиневич

На Харьковщине произошла трагедия, которая едва не убила человека

В Лозовском районе произошло возгорание квартиры в 5-этажном доме.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Харьковской области.

Отмечается, что 20 ноября около 01:16 спасателям поступило сообщение о возгорании квартиры в Первомайске.

К моменту прибытия пожарных на место происшествия площадь возгорания составила 20 квадратных метров, горели домашние вещи и мебель.

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55-летний собственник квартиры получил ожоги рук и лица, а также отравление угарным газом. Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение.

На ликвидацию пожара понадобилось более часа, причину возникновения происшествия устанавливают.

Напомним, в Изюмском районе произошло возгорание частного домовладения. К моменту прибытия пожарных на место происшествия огонь распространился на площади 15 квадратных метров.