20.11.2021 11:50 Виталий Хиневич
На Харьковщине произошла трагедия, которая едва не убила человека
В Лозовском районе произошло возгорание квартиры в 5-этажном доме.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Харьковской области.
Отмечается, что 20 ноября около 01:16 спасателям поступило сообщение о возгорании квартиры в Первомайске.
К моменту прибытия пожарных на место происшествия площадь возгорания составила 20 квадратных метров, горели домашние вещи и мебель.
55-летний собственник квартиры получил ожоги рук и лица, а также отравление угарным газом. Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение.
На ликвидацию пожара понадобилось более часа, причину возникновения происшествия устанавливают.
Напомним, в Изюмском районе произошло возгорание
частного домовладения. К моменту прибытия пожарных на место происшествия огонь распространился на площади 15 квадратных метров.
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