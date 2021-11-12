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12.11.2021  15:45   Виталий Хиневич

На Харьковщине огонь забрал жизнь у женщины

В Изюмском районе произошло возгорание частного домовладения.

Пожар в Харьковской области
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Харьковской области. 
 
Отмечается, что 12 ноября около 8:20 спасателям поступило сообщение о пожаре в селе Завгородне Харьковской области. 
 
К моменту прибытия пожарных на место происшествия огонь распространился на площади 15 квадратных метров.
 
 
В одной из комнат жилого дома горели домашние вещи, пол и стена. На пороге комнаты лежало тело 73-летней хозяйки дома. 
 
На ликвидацию пожара понадобилось около двух часов. 
 
В очаге пожара находился электрический обогреватель, который, вероятно, стал причиной возгорания.
 
Напомним, на Харьковщине хозяин квартиры потушил пожар в своей квартире. Однако во время тушения пламени 19-летний молодой человек получил ожоги рук и отравление угарным газом.
 
Источник:   ГСЧС Харьковской области
 Тэги:  пожар, харьков
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