12.11.2021 15:45 Виталий Хиневич
На Харьковщине огонь забрал жизнь у женщины
В Изюмском районе произошло возгорание частного домовладения.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Харьковской области.
Отмечается, что 12 ноября около 8:20 спасателям поступило сообщение о пожаре в селе Завгородне Харьковской области.
К моменту прибытия пожарных на место происшествия огонь распространился на площади 15 квадратных метров.
В одной из комнат жилого дома горели домашние вещи, пол и стена. На пороге комнаты лежало тело 73-летней хозяйки дома.
На ликвидацию пожара понадобилось около двух часов.
В очаге пожара находился электрический обогреватель, который, вероятно, стал причиной возгорания.
Напомним, на Харьковщине хозяин квартиры потушил пожар
в своей квартире. Однако во время тушения пламени 19-летний молодой человек получил ожоги рук и отравление угарным газом.
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