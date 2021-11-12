12.11.2021 15:45 Виталий Хиневич

На Харьковщине огонь забрал жизнь у женщины

В Изюмском районе произошло возгорание частного домовладения.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Харьковской области.

Отмечается, что 12 ноября около 8:20 спасателям поступило сообщение о пожаре в селе Завгородне Харьковской области.

К моменту прибытия пожарных на место происшествия огонь распространился на площади 15 квадратных метров.

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В одной из комнат жилого дома горели домашние вещи, пол и стена. На пороге комнаты лежало тело 73-летней хозяйки дома.

На ликвидацию пожара понадобилось около двух часов.

В очаге пожара находился электрический обогреватель, который, вероятно, стал причиной возгорания.

Напомним, на Харьковщине хозяин квартиры потушил пожар в своей квартире. Однако во время тушения пламени 19-летний молодой человек получил ожоги рук и отравление угарным газом.