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16.10.2021  17:15   Евгений Клочко

Ожоги и отравление угарным газом: На Харьковщине хозяин квартиры потушил пожар в своей квартире

Хозяин квартиры еще до приезда спасателей сумел погасил огонь.

Пожар в Лозовой
 
Об этом РЕДПОСТ стало известно в пресс-службе ГСЧС Украины в Харьковской области.
 
По их информации пожар произошел днем, 15 октября, в квартире на втором этаже жилой девятиэтажки в городе Лозовая.
 
На момент прибытия пожарных хозяину квартиры удалось подручными средствами ликвидировать огонь в квартире. Однако во время тушения пламени 19-летний молодой человек получил ожоги рук и отравление угарным газом.Тем не менее от госпитализации он отказался. Огонь повредил настольную лампу, телевизор и мебель.
 
 
Вероятной причиной пожара могло стать короткое замыкание электросети.
 
Напомним, ранее возгорание произошло в жилом здании на улице Рымарской, спасатели эвакуировали 10 человек.
Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  лозовая, пожар
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