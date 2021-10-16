16.10.2021 17:15 Евгений Клочко

Ожоги и отравление угарным газом: На Харьковщине хозяин квартиры потушил пожар в своей квартире

Хозяин квартиры еще до приезда спасателей сумел погасил огонь.

Об этом РЕДПОСТ стало известно в пресс-службе ГСЧС Украины в Харьковской области.

По их информации пожар произошел днем, 15 октября, в квартире на втором этаже жилой девятиэтажки в городе Лозовая.

На момент прибытия пожарных хозяину квартиры удалось подручными средствами ликвидировать огонь в квартире. Однако во время тушения пламени 19-летний молодой человек получил ожоги рук и отравление угарным газом.Тем не менее от госпитализации он отказался. Огонь повредил настольную лампу, телевизор и мебель.

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Вероятной причиной пожара могло стать короткое замыкание электросети.

Напомним, ранее возгорание произошло в жилом здании на улице Рымарской, спасатели эвакуировали 10 человек.