16.10.2021 16:40 Евгений Клочко
Какие антиковидные ограничения ждут спортсменов на зимних олимпийских играх в Пекине
Организаторы главного зимнего мероприятия рассказали какие ограничения ждут спортсменов со всего мира в Поднебесной.
Фото: Getty Images
Меньше четырех месяцев остается до начала зимней Олимпиады в Пекине. Об этом сообщает РЕДПОСТ.
Организаторы спортивного праздника рассказали, как будут бороться с коронавирусом.
Отмечается, что всех участников Олимпийских игр, у которые обнаружат коронавирус во время соревнований, госпитализируют. Даже в случае, если болезнь будет протекать бессимптомно.
Кроме этого в столице КНР будет действовать ряд антикоронавирусных мер. Среди них непрерывное ношение защитных масок, эквивалентных респираторам N95.
Организаторы подчеркивают, что снимать их можно будет только в своей комнате, во время еды, а также на церемонии награждения. Также ожидается, что спортивные журналисты смогут общаться со спортсменами исключительно через интернет либо через пластиковые перегородки.
Стоит также отметить, что билеты на соревнования зимних Олимпийских игр в Пекине будут распространяться только среди жителей материковой части Китая. Желающие приобрести билеты должны соответствовать требованиям антиковидных протоколов, которые будут сформированы позднее.
Напомним, Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.
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