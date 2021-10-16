    
Главная Новости Харькова Спорт Какие антиковидные ограничения ждут спортсменов на зимних олимпийских играх в Пекине
16.10.2021  16:40   Евгений Клочко

Какие антиковидные ограничения ждут спортсменов на зимних олимпийских играх в Пекине

Организаторы главного зимнего мероприятия рассказали какие ограничения ждут спортсменов со всего мира в Поднебесной.

Зимние олимпийские игры в Пекине
Фото: Getty Images
 
Меньше четырех месяцев остается до начала зимней Олимпиады в Пекине. Об этом сообщает РЕДПОСТ. Организаторы спортивного праздника рассказали, как будут бороться с коронавирусом.
 
Отмечается, что всех участников Олимпийских игр, у которые обнаружат коронавирус  во время соревнований, госпитализируют. Даже в случае,  если болезнь будет протекать бессимптомно.
 
Кроме этого в столице КНР будет действовать ряд антикоронавирусных мер. Среди них непрерывное ношение защитных масок, эквивалентных респираторам N95.
 
 
Организаторы подчеркивают, что снимать их можно будет только в своей комнате, во время еды, а также на церемонии награждения. Также ожидается, что спортивные журналисты смогут общаться со спортсменами исключительно через интернет либо через пластиковые перегородки.
 
Стоит также отметить, что билеты на соревнования зимних Олимпийских игр в Пекине будут распространяться только среди жителей материковой части Китая. Желающие приобрести билеты должны соответствовать требованиям антиковидных протоколов, которые будут сформированы позднее.
 
Напомним, Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.
 
Источник:   Международный олимпийский комитет
 Тэги:  олимпиада, коронавирус
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
18.08 Спорт Олимпийцы-харьковчане получили государственные награды 01.08 Спорт Завтра на Олимпиаде – харьковские синхронистки 31.07 Спорт Свитолина выиграла бронзовую медаль Олимпиады
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 