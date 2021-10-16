16.10.2021 16:40 Евгений Клочко

Какие антиковидные ограничения ждут спортсменов на зимних олимпийских играх в Пекине

Организаторы главного зимнего мероприятия рассказали какие ограничения ждут спортсменов со всего мира в Поднебесной.

Фото: Getty Images

Меньше четырех месяцев остается до начала зимней Олимпиады в Пекине. Об этом сообщает РЕДПОСТ. Организаторы спортивного праздника рассказали, как будут бороться с коронавирусом.

Отмечается, что всех участников Олимпийских игр, у которые обнаружат коронавирус во время соревнований, госпитализируют. Даже в случае, если болезнь будет протекать бессимптомно.

Кроме этого в столице КНР будет действовать ряд антикоронавирусных мер. Среди них непрерывное ношение защитных масок, эквивалентных респираторам N95.

Организаторы подчеркивают, что снимать их можно будет только в своей комнате, во время еды, а также на церемонии награждения. Также ожидается, что спортивные журналисты смогут общаться со спортсменами исключительно через интернет либо через пластиковые перегородки.

Стоит также отметить, что билеты на соревнования зимних Олимпийских игр в Пекине будут распространяться только среди жителей материковой части Китая. Желающие приобрести билеты должны соответствовать требованиям антиковидных протоколов, которые будут сформированы позднее.

Напомним, Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.