18.08.2021 12:49

Олимпийцы-харьковчане получили государственные награды

Государственные награды Украины получили спортсмены - победители и призеры Олимпиады в Токио и их тренеры.

С успешным выступлением на Играх олимпийцев поздравил президент Украины Владимир Зеленский и во время встречи вручил государственные награды, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт главы государства.

Награды присуждены «за достижение высоких спортивных результатов на ХХХІІ летних Олимпийских играх в городе Токио (Япония), выявленные самоотверженность и волю к победе, утверждение международного авторитета» говорится в Указе Президента от 16 августа 2021 №361/2021.



Так, орденом княгини Ольги III степени награждены:

Алекссева Владислава Антоновна – бронзовый призер по плаванию артистическому;

Алекссева Марина Антоновна – бронзовый призер по плаванию артистическому;

Резник Екатерина Александровна – бронзовый призер по плаванию артистическому;

Савчук Анастасия Геннадиевна – двукратный бронзовый призер по плаванию артистическому (дуэт);

Свитолина Элина Михайловна – бронзовый призер по теннису;

Сидоренко Ксения Владимировна – бронзовый призер по плаванию артистическому;

Федина Марта Вадимовна – двукратный бронзовый призер по плаванию артистическому (дуэт);

Шинкаренко Алина Витальевна – бронзовый призер по плаванию артистическому;

Яхно Елизавета Сергеевна – бронзовый призер по плаванию артистическому.



Орденом княгини Ольги I степени награждена Саидова Светлана Бурхановна – главный тренер национальной сборной команды Украины по плаванию артистическому.



Орденом княгини Ольги II степени награждена Черединова Светлана Витальевна – тренер Костевич Елены Дмитриевны.



Орденом княгини Ольги III степени награждены:

Зайцева Олеся Владимировна – старший тренер национальной сборной команды Украины по плаванию артистическому;

Меженина Валерия Александровна – тренер Резник Екатерины Александровны.



Почетное звание «Заслуженный реботник физической культуры и спорта Украины» присвоено:

Гребенниковой Ирине Викторовне – тренеру Яхно Елизаветы Сергеевны;

Телицыну Сергею Николаевичу – тренеру Стариковой Елены Викторовны;

Уткину Владимиру Игоревичу – тренеру Шинкаренко Алины Витальевны;

Филиме Михаилу Юрьевичу – тренеру Свитолиной Элины Михайловны.