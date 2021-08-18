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18.08.2021  12:49   

Олимпийцы-харьковчане получили государственные награды

Государственные награды Украины получили спортсмены - победители и призеры Олимпиады в Токио и их тренеры.

Олимпийцы из Харькова и их тренеры получили государственные награды Украины

С успешным выступлением на Играх олимпийцев поздравил президент Украины Владимир Зеленский и во время встречи вручил государственные награды, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт главы государства.

Награды присуждены «за достижение высоких спортивных результатов на ХХХІІ летних Олимпийских играх в городе Токио (Япония), выявленные самоотверженность и волю к победе, утверждение международного авторитета» говорится в Указе Президента от 16 августа 2021 №361/2021.

Так, орденом княгини Ольги III степени награждены:

  • Алекссева Владислава Антоновна – бронзовый призер по плаванию артистическому;
  • Алекссева Марина Антоновна – бронзовый призер по плаванию артистическому;
  • Резник Екатерина Александровна – бронзовый призер по плаванию артистическому;
  • Савчук Анастасия Геннадиевна – двукратный бронзовый призер по плаванию артистическому (дуэт);
  • Свитолина Элина Михайловна – бронзовый призер по теннису;
  • Сидоренко Ксения Владимировна – бронзовый призер по плаванию артистическому;
  • Федина Марта Вадимовна – двукратный бронзовый призер по плаванию артистическому (дуэт);
  • Шинкаренко Алина Витальевна – бронзовый призер по плаванию артистическому;
  • Яхно Елизавета Сергеевна – бронзовый призер по плаванию артистическому.


Орденом княгини Ольги I степени награждена Саидова Светлана Бурхановна – главный тренер национальной сборной команды Украины по плаванию артистическому.

Орденом княгини Ольги II степени награждена Черединова Светлана Витальевна – тренер Костевич Елены Дмитриевны.

Орденом княгини Ольги III степени награждены:
Зайцева Олеся Владимировна – старший тренер национальной сборной команды Украины по плаванию артистическому;
Меженина Валерия Александровна – тренер Резник Екатерины Александровны.

Почетное звание «Заслуженный реботник физической культуры и спорта Украины» присвоено:

  • Гребенниковой Ирине Викторовне – тренеру Яхно Елизаветы Сергеевны;
  • Телицыну Сергею Николаевичу – тренеру Стариковой Елены Викторовны;
  • Уткину Владимиру Игоревичу – тренеру Шинкаренко Алины Витальевны;
  • Филиме Михаилу Юрьевичу – тренеру Свитолиной Элины Михайловны.
Источник:   Сайт президента Украины
 Тэги:  олимпиада, харьков
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