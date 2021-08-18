Олимпийцы-харьковчане получили государственные награды

Государственные награды Украины получили спортсмены - победители и призеры Олимпиады в Токио и их тренеры.
С успешным выступлением на Играх олимпийцев поздравил президент Украины Владимир Зеленский и во время встречи вручил государственные награды, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт главы государства.
Награды присуждены «за достижение высоких спортивных результатов на ХХХІІ летних Олимпийских играх в городе Токио (Япония), выявленные самоотверженность и волю к победе, утверждение международного авторитета» говорится в Указе Президента от 16 августа 2021 №361/2021.
Так, орденом княгини Ольги III степени награждены:
Орденом княгини Ольги I степени награждена Саидова Светлана Бурхановна – главный тренер национальной сборной команды Украины по плаванию артистическому.
Орденом княгини Ольги II степени награждена Черединова Светлана Витальевна – тренер Костевич Елены Дмитриевны.
Орденом княгини Ольги III степени награждены:
Зайцева Олеся Владимировна – старший тренер национальной сборной команды Украины по плаванию артистическому;
Меженина Валерия Александровна – тренер Резник Екатерины Александровны.
Почетное звание «Заслуженный реботник физической культуры и спорта Украины» присвоено:
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