18.08.2021 13:17

Дела амурные: ревнивец с топором чуть не убил знакомого

В Харькове мужчина пойдет под суд за попытку убийства на почве ревности.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

По словам правоохранителей, в июне текущего года 31- летний житель Харькова встретился со своим приятелем, к которому ревновал свою сожительницу. На встречу со своим соперником он пришел вооруженный топором. Высказав претензии словесно, гражданин перешел в наступление, ударив соперника по голове топором.

К счастью, благодаря вовремя оказанной медицинской помощи, потерпевший остался в живых.

А вот "ревнивец", в свою очередь, имеет все шансы лишиться не только дамы сердца, но и свободы без дамы сердца. 6 августа в отношении него прокуратура направила в суд обвинительный акт по статье 115 УКУ ч.1.

Санкции статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Ранее РЕДПОСТ сообщал , что мужчина на почве ревности кинул в возлюбленную коктейль Молотова.