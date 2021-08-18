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18.08.2021  13:17   

Дела амурные: ревнивец с топором чуть не убил знакомого

В Харькове мужчина пойдет под суд за попытку убийства на почве ревности.

Преступление на почве ревности
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
 
По словам правоохранителей, в июне текущего года 31- летний житель Харькова встретился со своим приятелем, к которому ревновал свою сожительницу. На встречу со своим соперником он пришел вооруженный топором. Высказав претензии словесно, гражданин перешел в наступление, ударив соперника по голове топором.
 
К счастью, благодаря вовремя оказанной медицинской помощи, потерпевший остался в живых. 
 
А вот "ревнивец", в свою очередь, имеет все шансы лишиться не только дамы сердца, но и свободы без дамы сердца. 6 августа в отношении него прокуратура направила в суд обвинительный акт по статье 115 УКУ  ч.1.
Санкции статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.
 
Ранее РЕДПОСТ сообщал, что мужчина на почве ревности кинул в возлюбленную коктейль Молотова.
Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  происшествие, харьков
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