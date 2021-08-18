18.08.2021 13:36 Евгений Клочко

«Лучший двор города-2021»: какие дворы Харькова вышли в финал конкурса

Всего в конкурсе приняли участие 23 харьковских двора, девять из которых прошли в финал.



city.kharkov.ua

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Департамент жилищно-коммунального хозяйства.

Целью конкурса, говорят в ведомстве, является улучшение санитарного состояния, благоустройства и озеленения дворовых территорий города. Кроме внешнего вида и уровня благоустройства двора, конкурсная комиссия учитывает наличие мест для отдыха, в том числе детских и спортивных площадок, а также инициативу работников коммунальных служб в эстетическом оформлении двора (оригинальные клумбы, различные декоративные элементы и т.д.).

Так, лучшими в своих районах стали дворы по таким адресам: ул. Чайковская, 14, 16, пл. Павловская, 2, ул. Богомольца, 3, ул. Большая Панасовская, 224, пр. Победы, 61-б, Салтовское шоссе, 240-а, ул. Большая Кольцевая, 8, пр. Льва Ландау, 6.

На данный момент коммунальщики готовятся к финальному этапу конкурса, итоги которого подведут ко Дню города.

Напомним, во дворе по улице Героев Труда, 32-А дворники и озеленители воплотили пожелания жителей двора в жизнь.