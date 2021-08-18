Главная Новости Харькова ЖКХ «Лучший двор города-2021»: какие дворы Харькова вышли в финал конкурса
18.08.2021  13:36   Евгений Клочко

«Лучший двор города-2021»: какие дворы Харькова вышли в финал конкурса

Всего в конкурсе приняли участие 23 харьковских двора, девять из которых прошли в финал.


city.kharkov.ua
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Департамент жилищно-коммунального хозяйства.
 
Целью конкурса, говорят в ведомстве, является улучшение санитарного состояния, благоустройства и озеленения дворовых территорий города. Кроме внешнего вида и уровня благоустройства двора, конкурсная комиссия учитывает наличие мест для отдыха, в том числе детских и спортивных площадок, а также инициативу работников коммунальных служб в эстетическом оформлении двора (оригинальные клумбы, различные декоративные элементы и т.д.).
 
Так, лучшими в своих районах стали дворы по таким адресам: ул. Чайковская, 14, 16, пл. Павловская, 2, ул. Богомольца, 3, ул. Большая Панасовская, 224, пр. Победы, 61-б, Салтовское шоссе, 240-а, ул. Большая Кольцевая, 8, пр. Льва Ландау, 6.
 
На данный момент коммунальщики готовятся к финальному этапу конкурса, итоги которого подведут ко Дню города.
 
Напомним, во дворе по улице Героев Труда, 32-А дворники и озеленители воплотили пожелания жителей двора в жизнь.
 
Тэги:  благоустройство, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
18.08 Общество На бульваре Юрьева вырос детский игровой городок   17.08 ЖКХ Что происходит на улицах Харькова по утрам (фото)   16.08 Дороги и транспорт Проход закрыт: где в Харькове не пройти пешеходам (фото)  
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 