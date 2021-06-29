29.06.2021 19:39

Оазис в каждый двор: в Московском районе коммунальщики идут навстречу жителям (видео)

Во дворе по улице Героев Труда, 32-А дворники и озеленители стараются выполнить пожелания жителей.

Об этом сообщает РЕДПОСТ . Площадь данного двора около 3 000 квадратных метров. На территории двора высажены однолетние цветы, разбит рокарий, засеяна газонная трава.

В планах у коммунальщиков ещё очень много: укладка декоративных спилов, установка вазонов, высадка можжевельника и хризантем.

Дворники обратились с просьбой к жителям микрорайона и данных домов - ценить и уважать их нелегкий труд.

Напомним, Харьков стал первым городом в Украине, который подошел к идее современного благоустройства как конструктора, в котором жители сами смогут спроектировать дизайн своих дворов и улиц.