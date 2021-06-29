Оазис в каждый двор: в Московском районе коммунальщики идут навстречу жителям (видео)

Во дворе по улице Героев Труда, 32-А дворники и озеленители стараются выполнить пожелания жителей.
Напомним, Харьков стал первым городом в Украине, который подошел к идее современного благоустройства как конструктора, в котором жители сами смогут спроектировать дизайн своих дворов и улиц.
Посвятите день творчеству, общению, прогулкам на природе, и яркие впечатления вам гарантированы.
В Харькове сохраняется переменная облачность с внезапно набегающими ливнями. По области синоптики прогнозируют град.
C 2016 года по решению ООН у этой климатической зоны появился свой праздник.
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