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29.06.2021  19:39   

Оазис в каждый двор: в Московском районе коммунальщики идут навстречу жителям (видео)

Во дворе по улице Героев Труда, 32-А дворники и озеленители стараются выполнить пожелания жителей.

Новости Харькова: городские коммунальщики превращают дворы в парки
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ. Площадь данного двора около 3 000 квадратных метров. На территории двора  высажены однолетние цветы, разбит рокарий, засеяна газонная трава.  
 
В планах у коммунальщиков ещё очень много: укладка декоративных спилов, установка вазонов, высадка можжевельника и хризантем.
 
Дворники обратились с просьбой к жителям микрорайона и данных домов - ценить и уважать их нелегкий труд.
 

Напомним, Харьков стал первым городом в Украине, который подошел к идее современного благоустройства как конструктора, в котором жители сами смогут спроектировать дизайн своих дворов и улиц.

Тэги:  харьков, благоустройство
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