У Харкові прибирають сніг (фото)

Робітники КП «Благоустрій» зранку прибирають сніг на вулицях Харкова.
Першій сніг, який випав вночі у Харкові, не тільки прикрасив дерева та галявини, а й додав роботи комунальникам, передає РЕДПОСТ.
Вже з ранку на вулиці вийшла снігоприбиральна техніка та робітники КП «Благоустрій».
Зокрема, в Індустрільному районі о сьомій ранку комунальники вже прибирали сніг з тротуарів та доріг та посипали пішохідні доріжки піщано-сольовою сумішшю.
Загостриться конкуренція у будь-яких сферах життя. Щоб реалізувати надані можливості, зосередьтеся на досягненні своїх цілей, а не на з'ясуванні того, хто головніший.
Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Уночі можливий сильний сніг. Вранці він стихне, та більше цього дня опади не розпочнуться.
18 листопада відзначається День сержанта Збройних Сил України.
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