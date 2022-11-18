18.11.2022 09:00 Рита Парфенова

У Харкові прибирають сніг (фото)

Робітники КП «Благоустрій» зранку прибирають сніг на вулицях Харкова.



Фото: Василь Голосний

Першій сніг, який випав вночі у Харкові, не тільки прикрасив дерева та галявини, а й додав роботи комунальникам, передає РЕДПОСТ.

Вже з ранку на вулиці вийшла снігоприбиральна техніка та робітники КП «Благоустрій».



Зокрема, в Індустрільному районі о сьомій ранку комунальники вже прибирали сніг з тротуарів та доріг та посипали пішохідні доріжки піщано-сольовою сумішшю.

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