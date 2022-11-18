Під Харковом на міні підірвався чоловік

Один випадок травмування внаслідок вибуху міни стався в четвер, 17 листопада, на території Харковської області.
Протягом доби з 17 по 18 листопада військові рф обстрілювали населені пункти Харківщини на Слобожанскому та Куп’янському напрямку.
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Загостриться конкуренція у будь-яких сферах життя. Щоб реалізувати надані можливості, зосередьтеся на досягненні своїх цілей, а не на з'ясуванні того, хто головніший.
Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Уночі можливий сильний сніг. Вранці він стихне, та більше цього дня опади не розпочнуться.
18 листопада відзначається День сержанта Збройних Сил України.
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