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18.11.2022  09:29   Рита Парфенова

Під Харковом на міні підірвався чоловік

Один випадок травмування внаслідок вибуху міни стався в четвер, 17 листопада, на території Харковської області.

обережно міни
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на голову ХОВА Олега Синєгубова.
 
«У селі Кам’янка Ізюмського районі на вибуховому пристрої підірвався 60-річний чоловік», – розказав він.
 
Повідомляється, що постраждалий отримав вибухову травму та госпіталізований.

Протягом доби з 17 по 18 листопада військові рф обстрілювали населені пункти Харківщини на Слобожанскому та Куп’янському напрямку.

 

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  мина, харьков, агресия россии
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