Окупанти обстріляли 12 населених пунктів Харківської області (відео)

Протягом доби з 17 по 18 листопада військові рф обстрілювали населені пункти Харківщини на Слобожанскому та Куп’янському напрямку.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Протягом минулої доби від ракетних ударів постраждали об’єкти цивільної інфраструктури в населених пунктах Балаклія та Ізюм Харківської області
На Слобожанському напрямку ворог здійснював обстріли з танків та артилерії різних типів по районах населених пунктів:
На Куп’янському та Лиманському напрямках обстрілів з танків та всього спектру артилерії зазнали райони населених пунктів:
Нагадаємо, вранці 17 листопада військові рф здійснили ракетний обстріл двох районів Харківської області, внаслідок яких постраждали вісім осіб.
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