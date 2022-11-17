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17.11.2022  15:10   Рита Парфенова

Фото наслідків ракетних ударів окупантів по Харківщині 17 листопада

Вранці 17 листопада військові рф здійснили ракетний обстріл двох районів Харківської області, внаслідок яких постраждали вісім осіб.

Наслідки ракетних ударів 17 листопада по Харківській області

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає РЕДПОСТ.

Близько дев’ятої години ранку зафіксовано влучання в об’єкт критичної інфраструктури в Ізюмському районі. Постраждали четверо працівників підприємства. Під час огляду місця події російські військові повторно завдали ракетний удар по Ізюмщині: поранено чотирьох поліцейських.

Наслідки ракетних ударів 17 листопада по Харківській області

Вночі та зранку військові рф завдали ракетні удари по Куп’янському району. Внаслідок обстрілу повністю зруйновано підприємство у м. Куп‘янськ.

За процесуального керівництва Ізюмської та Куп’янської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Наслідки ракетних ударів 17 листопада по Харківській області

Прокурори спільно зі слідчими поліції задокументували наслідки чергової збройної агресії РФ на Харківщині та зібрали речові докази.

Нагадаємо, вранці 17 листопада військові рф здійснили масований обстріл газовидобувної інфраструктури АТ «Укргазвидобування» на сході України.

Наслідки ракетних ударів 17 листопада по Харківській області

Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, прокуратура, агрессия россии
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