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17.11.2022  15:26   Рита Парфенова

У Харкові створили другий інклюзивно-ресурсний центр

Рішення про створення другого інклюзивно-ресурсного центру у місті Харкові прийнято 17 листопада на сесії Харківської міської ради.

інклюзивно-ресурсний центр

Комунальний заклад «Харківський інклюзивно-ресурсний центр №2 Харківської міської ради» буде працювати на вулиці Шекспіра, 20 у Харкові, передає РЕДПОСТ.

Також на сесії перейменували комунальний заклад «Харківський інклюзивно-ресурсний центр Харківської міської ради» на комунальний заклад «Харківський інклюзивно-ресурсний центр №1 Харківської міської ради».

Цей центр працював з 2018 року, й на послуги фахівців якого постійно зростав попит.

У департаменті зазначили, що у 2021 poці вже були здійснені заходи щодо створення філії існуючого інклюзивно-ресурсноrо центру, зокрема, проведені ремонті роботи в будівлі, приміщення укомлектовані необхідними меблями та засобами навчання. Тепер для задоволення потреб жителів міста філію перетворили на окремий інклюзивно-ресурсний центр.

Як повідомили у Департаменті освіти, мета рішення - забезпечити права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та повної загальної середньої освіти, у тому числі в закладах професійної (професійно-технічної) освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу.

Нагадаємо, комунальний заклад охорони здоров'я «Харківський міський центр здоров’я» реорганізували шляхом приєднання до комунального закладу охорони здоров'я «Харківський міський інформаційно-аналітичний центр медичної статистики».

Источник:   ХМР
 Тэги:  сессия, горсовет, харьков
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